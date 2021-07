Hörselskydd för musikälskaren

Överföringen av stereoljudet sker via bluetooth. Genom standarden kan du lyssna på allt du kan få in i din bluetoothutrustade mobiltelefon, oavsett om det handlar om mp3-filer, låtar från Spotify eller streamad radio. Om någon ringer avbryts uppspelningen och när samtalet är klart återupptas den.



Det finns också möjlighet att ansluta ljudkällor via sladd.

Rekommenderat pris på hörselskydden är 2 650 kronor exklusive moms.

ATL