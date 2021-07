Hoppfullt i Polen trots köttskandal och svinpest

Wojciech Tymoszyński rensar skorna ordentligt på skyddsmattan, duschar och byter om till arbetskläder innan han går in i grisladan. Reglerna är rigorösa. Gården, belägen i byn Woskrzenice Małe, befinner sig i den röda zonen, där den afrikanska svinpesten, ASF, just nu inte förekommer hos grisar men väl hos vildsvin. Vi befinner oss bara några mil från vitryska gränsen och det är just från öst, Ukraina, Belarus och Ryssland, som svinpestinfekterade vildsvin tar sig in i Polen.