Hoppet om god skörd lever – men det finns orosmoln

Svårt hinna med

– Det ser bra ut. Jag känner inte igen bilden att höstkornet skulle gå dåligt i år. Tvärtom. Visst fanns det fält som drabbades av rödsotvirus i våras, men vi upptäckte det tidigt så lantbrukarna kunde köra upp dem, säger Christer Nilsson, vd på KLF.Även höstrapsskördarna har sett bra ut på de små arealer som är skördade i området. Årets skörd är två veckor senare än i fjol, men fortfarande finns det mycket raps som inte är skördemogen.– Vi har börjat provtagningen och under fredagen räknar vi med att publicera vår första rågprognos.Morten, Hoel, spannmålschef på Svenska Foder, har inte heller fått in några stora kvantiteter till sina anläggningar.– Det dröjer nog 10-14 dagar innan det sätter i gång på allvar. Jag sitter just nu i bilen och kör på Österlen och det finns fortfarande gott om gröna fläckar i vårkornet. Generellt tror jag, precis som andra i branschen, att vi kan vänta oss en skörd något över medel, säger Morten Hoel.En rekordstor höstrapsareal, 88 000 hektar, väntar på att tröskas. Den fuktiga och kyliga försommaren gav en utdragen blomning och plantorna har många sidoskott.Mogen raps och ostadig, blåsig väderlek brukar inte vara någon bra kombination, men Albin Gunnarson, ansvarig för odlingsutveckling hos Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, SFO, är inte överdrivet bekymrad.– Drösfastheten i dagens sorter är mycket bättre än för 15-20 år sedan. Sidoskotten mognar senare och skörden bli bra även om några skidor i huvudskottet spricker.Men en sen spannmålsskörd kan få konsekvenser för nästa års rapsgröda.– Det kan bli svårt att hinna få höstoljeväxterna i jorden om det här vädret fortsätter, säger Albin Gunnarson.