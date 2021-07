Hon vill sprida risken

Stigande priser kombinerat med den tuffa vintern gör det svårt att avgöra när man ska sälja årets skörd.

För tre år sedan gick det snabbt upp och ännu snabbare ner och de som avvaktade och inte gjorde några affärer blev förlorare. På Säbylunds Egendom är strategin att sprida ut försäljningstillfällena under året.





- Jag vill naturligtvis ha det högsta priset men har lärt mig att man aldrig når toppen. Genom att ha olika grödor och sälja vid olika tidpunkter minskar vi däremot risken, säger Ingrid Lagerfelt, verksamhetsledare på Säbylunds Egendom med 700 hektar växtodling.Den sista tredjedelen av förra årets skörd såldes i mellandagarna på Säbylunds Egendom. Nu är det årets skörd som gäller. Men den stora frågan är hur de höstsådda grödorna klarat den tidiga och stränga vintern. Dessutom manar den låga avkastningen förra året till viss försiktighet med att sälja för mycket i förväg.- Jag vågar inte teckna något på höstvete förrän vi ser hur utvintringen gått, berättar hon.Däremot har ungefär 30 procent av årets vårrapsskörd sålts under hösten. Även en del av rågen är såld.Ingrid Lagerfelt är intresserad av att säkra priset på börsen men har ännu inte gjort någon affär.- Det jag sätter främst är att få ett bra resultat i odlingen och göra bra affärer på den fysiska varan, säger hon.Lars Öhman, som driver Stavlösa gård på 500 hektar utanför Skänninge i Östergötland, säkrade en tredjedel av årets veteskörd på börsen förra veckan.- Det är bra priser och det gäller att vara med, jag vet hur fort det gick utför förra gången, kommenterar han.En annan viktig lärdom från 2008 är att det krävs hög likviditet om priserna går upp vid säkring på börsen. Därmed säljer han inte mer än ungefär 30 procent av skörden på det sättet. I dagarna funderar han också på att sälja en del av årets höstrapsskörd fysiskt till handlare men har inte kommit till skott ännu.Odlaren Lars-Johan Merin som sköter handeln för Spannsam, ett bolag med 7 delägare och 3000 hektar i Mälardalen, har nyligen sålt 2008 års havreskörd! En lagring som visade sig bli lönsam då priset varit nere och vänt på 80 kronor per deciton men nu fördubblats jämfört med bottennoteringen.- Man måste signalera till handlarna att man inte kan sälja under produktionskostnad, påpekar han.Ungefär 20 procent av oljeväxterna och vetet för årets skörd är säkrat på börsen.- Behåller vi den här prisnivån eller om priserna går upp lite mer så kommer vi att säkra ytterligare fysiskt, berättar han. Malin Eborn