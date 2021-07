Hon slutar med grisarna

Spannmålspriset närmar sig nivåerna från odlingssäsongen 2007-2008. Det amerikanska vetepriset har stigit med 36 procent under några veckor och på börsen i Rouen har vetepriset mer än fördubblats.



Det är torkan och bränderna i Ryssland som gett priserna en extra skjuts uppåt. När ryssarna sedan stoppar exporten samtidigt som det kommer signaler om sämre skörd även från EU pekar kurvorna ännu tydligare uppåt och alla som har spannmål gläds förstås.





Upp 66 procent

För dåligt betalt

Extremt snabbt

Lantmännens spotpris för brödvete var i slutet av förra veckan 1,60 kronor per kilo. Som sämst betalades under våren 96 öre för ett kilo, en uppgång med 66 procent.Katarina Gustafsson utanför Töreboda bestämde sig i förra veckan för att prissäkra hälften av sin väntade skörd på 100 hektar. Men hon tror inte att kvaliteten räcker till brödsäd, men för fodervete får hon 1,46 kronor per kilo.Katarina Gustafsson har också varit slaktgrisproducent i många år med en årsproduktion på 7000 grisar.- Nu får det vara nog. Jag har 1500 grisar kvar. När de har gått till slakt är det slut, säger hon.Som spannmålsodlare och slaktgrisproducent ser hon båda sidorna av myntet. Visserligen får hon nu bättre betalt för sin spannmål, men foderkostnaderna sticker i väg och drabbar en redan hårt ansatt bransch väldigt hårt.För de hårt pressade grisbönderna och för Katarina Gustafsson är de höjda foderkostnaderna bara droppen som får bägaren att rinna över. Tidigare i somras skrev hon ett brev till slakterierna där huvudkritiken handlar om att det är alldeles för mycket arbete till för dålig betalning.Efter Djurrättsalliansens aktioner mot de svenska grisproducenterna kom så kraven på certifiering och ännu mer arbete utan extra betalning.- Vi talar om den svenska modellen, men det är aldrig något vi har lyckats ta betalt för, säger Katarina Gustafsson.Enligt ordföranden i Sveriges Grisföretagare, Annika Bergman, skulle grispriset behöva höjas med två kronor per kilo för att kompensera bara för den senaste tidens kraftigt ökade foderkostnader.Att priserna på spannmål och därmed foder skulle öka för den kommande tioårsperioden framgick bland annat i OECD:s och FAO:s rapport på försommaren. Men den extremt snabba prisökning i sommar hade ingen riktigt räknat med. Möjligen undantaget Katarina Gustafsson i Töreboda som prissäkrat också sina foderinköp hos Svenska Foder i fem månader till ett betydligt lägre pris än det nuvarande.- Jag förstod ju att det låga spannmålspriset aldrig skulle hålla i sig, då skulle bönderna inte överleva och de kan väl inte svälta ut oss, förklarar hon sin framsynthet.Även om hon fick rätt så är det just den utveckligen som knäcker hennes grisproduktion.- Jag trodde vi skulle få en uppgång i grispriset. Men slakterierna höjer ju inte, slaktpriset släpar efter. Jag förstår inte varför de inte höjer fläskpriset direkt! Dan Birgerson