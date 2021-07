Hon slåss för att få behålla taggtråden

Sedan 1966 har det konstant funnits arbetshästar på Sörby gård utanför Nyköping i Sörmland. De har aldrig skadat sig på taggtrådsstängslen, enligt Karin Hylander Tobiasson, som driver lantbruket tillsammans med två bröder.



Sedan årsskiftet är det inte längre tillåtet att hålla hästar bakom taggtråd. För att de två russen och tre nordsvenskarna på Sörby ska kunna sambeta med gårdens mjölkdjur måste stängslen kring de stora naturbetesmarkerna med strandängar bytas ut. Det vill inte Karin Hylander Tobiasson.

- Vi har anpassat en liten hage med el till hästarna. Bara där är det ett fruktansvärt jobb att hålla efter vegetationen som växer upp, just under den period som man har som mest att göra med höskörden, säger hon.



Framför allt tycker Karin Hylander Tobiasson att elstängsel är ett sämre alternativ. Hon har bekanta som sett svåra skador och dödsfall bland hästar, nöt och vilt som fastnat i eltrådar och inte kunnat komma undan stötarna. Risken att hästarna går igenom elstängsel och springer ut på bygden är större om växtlighet gör trådarna strömlösa och nere på strandängarna är elstängsel otänkbart på grund av vattnet.



Karin Hylander Tobiasson ansökte om dispens hos Jordbruksverket för att få ha taggtråden kvar till hästarna, men fick nej. Hon har överklagat till Kammarrätten i Jönköping och kompletterade för några veckor sedan sin överklagan med ett elvasidigt dokument plus 15 bilagor med bland annat stödjande uttalanden från distriktsveterinär, biolog, jägare och stängselexpert.



Under insamlandet av information har hon själv ändrat uppfattning.

- Jag har tänkt att taggtråd är inte så bra, men jag har fått en helt annan bild nu. Jag har insett att eltråden minsann är farlig den också, säger Karin Hylander Tobiasson.



Hon och maken Mats Tobiasson, som är agronom, tycker att Jordbruksverket saknar underlag för att totalförbjuda taggtråd till häst. De handlingar paret lyckats få ut från verket är en rapport från 2001 grundad på statistik från veterinärer och försäkringsbolag (som inte gav upphov till taggtrådsförbud) plus en remissammanfattning från 2005 med svar från exempelvis länsstyrelser, kommuner, djurskyddsorganisationer och rid- och travsportsförbund, inga brukshästorganisationer. Undersökningen som remissrundan och påföljande förbud ska vara grundad på går inte att hitta, har verket meddelat paret.

- Något man verkligen skulle vilja är att Jordbruksverket beviljade forskare pengar till en ordentlig förstudie och sedan en ordentlig studie om olika stängsel, för inte ens det finns ju. Det är rent fantastiskt med tanke på hur mycket stängsel det finns, säger Mats Tobiasson. Tina Andersson