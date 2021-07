Hon dubbelcertifierade skogen

Det har gått 30 år sedan Ingvor Johansson tog över gården och skogen utanför Falkenberg. Under årens lopp har hon gått flera kurser i bland annat lövskogsbruk. Hon har även varit Södras certifieringsombud och satt sig in i vad som gäller för en skogsägare som vill certifiera sin skog enligt både PEFC och FSC.

- Jag är mer bekymrad än många andra, säger hon.



För det är helt klart att FSC ställer mycket höga krav på vad som ska och inte ska finnas i skogen. Men exakt vilka krav som ställs vet varken Ingvor Johansson, Södra eller FSC.



Ingvor Johansson kan se svårigheter med att lövandelen i skogen och i uttagsvolymen ska vara så hög. Det är inte lätt att åstadkomma när granen växer så mycket bättre. En lövskog är inte heller lika förlåtande för misstag som vad granskogen är, påpekar hon. Dessutom är det svårt att få bra kvalitet och bra priser för lövträden.



Förutom ståtlig bokskog har Ingvor Johansson även lite björk.

- Men den har blivit krokig och ful och jag undrar om det är så det kommer att se ut i skogarna nu med FSC, säger hon.



Skogsfastigheten ligger högt och är utsatt vid stormar, men sitkan klarade sig bättre än den vanliga rödgranen i Gudrun och Per. Men som FSC-certifierad får hon nu bara plantera ytterligare ett par hektar så kallade främmande trädslag, till vilka sitka förmodligen hör.



Det största bekymret just nu är dock hur plantorna ska få insektsbehandlas efter 2010. Då medger nämligen FSC inte längre någon dispens för bekämpning av snytbaggen.

- Det får inte bli så att skogsägare hoppar av FSC bara för att det inte finns ett bra plantskydd.



För trots allt är Ingvor Johansson för FSC. Hon tror helt enkelt att skogsägare måste certifiera sig för att kunna sälja till kunder på en internationell marknad, där ett skogsbruk med miljöhänsyn efterfrågas.



I FSC ingår även att sociala hänsyn tas och det är också viktigt för många köpare. Hon hoppas därför att det som nu är otydligt snabbt får svar. Birgitta Sennerdal