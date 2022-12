Holmen växlar upp

Tillverkningskapaciteten för kartong vid bruket i engelska Workington ökar med 10 procent, eller 20 000 ton, genom ombyggnad av kartongmaskinens pressparti.

Ombyggnaden, som beräknas vara fullt genomförd under första halvåret 2016, ska även medföra förbättrad produktkvalitet, enligt bolaget.Massakapaciteten vid Iggesunds bruk ökar med 15 procent eller 50 000 ton. Investeringen genomförs i etapper under 2015-2016. Åtgärderna ska leda till ökad stabilitet i produktionen och sänkt rörliga kostnader.- Vår strategi är att växa organiskt och öka kartongproduktionen ytterligare. För bruket i Workington är denna investering ett första steg i den riktningen. Vid Iggesunds bruk är vår ambition att under kommande år öka produktionen med 10 procent utan större investeringar, säger säger Iggesund Paperboards vd Annica Bresky i en kommentar.