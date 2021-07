Holmen Skog sänker timmerpriset

Sänkningen är cirka 50 kronor per kubikmeter fast mått under bark för både gran och tall och gäller nya kontrakt inom region Norrköping, som sträcker sig från Småland i söder till Västmanland i norr. I övriga regioner är priserna oförändrade.



De nya genomsnittspriserna i region Norrköping hamnar kring 580 kronor per kubikmeter.

- Det är fortfarande höga priser både på massaved och timmer och fortfarande gynnsamt läge för skogsägare att avverka, även om det inte är riktigt lika gynnsamt som för tre till sex månader sedan, säger Per Olsson, skogschef på Holmen Skog region Norrköping.



Anledningen till prissänkningen på timmer är att produktionen av trävaror i Europa ökat, samtidigt som konsumtionen stått ganska stilla. Det har lett till sjunkande trävarupriser.

- Byggnationen i Europa, som ju är huvudmarknad för sågade trävaror från Skandinavien, har inte tagit fart och det hänger naturligtvis samman med ekonomierna i de här aktuella länderna, säger Per Olsson.



Skogsägarföreningen Mellanskogs virkeschef Sture Karlsson för prisdiskussioner med köpare de närmaste dagarna.

- Det är en sågverksnedgång, det är väl helt klart, sedan återstår det att se hur stor och lång den blir och hur stort behovet blir av timmer, säger Sture Karlsson.

Tina Andersson