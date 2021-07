Hollywoodstjärna sparkad av ko

I den kommande komedin "Did you hear about the Morgan´s?" spelar Sarah Jessica Parker mot bland andra Hugh Grant. Paret bevittnar ett mord och blir av säkerhetsskäl flyttat till en liten by på landet.



Vid inspelningen av en scen där Parker mjölkar en ko blev hon sparkad. Tillbudet var tillräckligt ofarligt för att regissören skulle välja att ha kvar scenen i den färdigklippta filmen.



- Mitt i scenen sparkar kon mig och de behöll det. Nu kan alla se det. Men jag förstår kon. Jag hörde inte hemma där och det visste hon, säger Parker till skvallertidningen Female First.

ATL.nu