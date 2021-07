Holländsk lökmaskin gör jobbet lätt

Säsongen för lökplantering är kort, tio höstveckor är vad anläggarna har på sig för att tulpaner, narcisser och andra lökväxter ska blomma vackert under kommande vårar

- I år har vi ungefär 30 uppdrag, från Gävle till Göteborg, berättar Göran Dahlberg.



Han är en av tre delägare i företaget Trädgårdsgrossisten i Stockholm som hyr ut planteringsmaskiner för blomsterlökar.

Företaget har köpt in två maskiner via sin holländska lökleverantör, företaget Fred de Meulder. Tekniken är enkel, hämtad från de stora holländska odlingarna av utsädeslök. En klinga skär upp grässvålen, lökarna faller ner i jorden från en stor plåttratt, därefter trycks jorden igen av ett hjul.



Maskinen finns som en- eller tvåradig.

- Man kan justera matning och planteringsdjup och blanda olika sorter, bara det inte skiljer för mycket i storlek för då hamnar de små i botten.



Planteringsmaskinen hyrs enbart ut med traktor och förare. Det tar ett tag att lära sig tekniken och med en hastighet på 10 000 lökar i timmen hinner löken ta slut innan en ny förare har lärts upp.



Kunderna är främst kommuner och fastighetsbolag.

- Det har inte funnits någon vettig metod när man ska plantera i befintliga gräsytor. Antingen får man gräva ner löken innan man anlägger gräsmattan eller gräva ner efteråt och det är tidsödande.



Trädgårdsgrossisten är det enda svenska företag med egen planteringsmaskin för lökar. Det har dock funnits enstaka holländska och danska aktörer.Marianne Persson