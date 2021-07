Holländarnas pulling-EM

EKARP ATL

Tungviktsklassen i traktorpulling är 4500 kg modifierat så glädjande är förstås att det var där Sverige lyckades bäst. Och bara ett ekipage lyckades bryta den nederländska vinnarsviten, finska Johanna Herlevi i standardbetonade 3500 kilo Pro Stock.



Johanna och det stora finska teamet hade åkt 180 mil för att komma till Hörby, men de vann åtminstone. Italienaren Gianluigi Baroncini och hans team hade åkt ännu längre från andra hållet, från Italien, men kom bara 22 centimeter i sitt enda drag sedan lade växellådan av. Man hittade inget fel när samma sak hände för två veckor sedan men det räcker inte att hålla tummar.



Reinhard Stefansson chansade inte men det gick åt skogen ändå. Vevaxeln gick av i hans Silvia i 3500 kilo Super Stock och en vevstake trycktes genom motorblocket. "Motordelar över hela banan", står det i protokollet.



I 950 kilo modifierat blev Emil Roth och Nasty Toy nia i pull off, 18 meter från förstaplatsen.

I TWD gick det trögt, bäst för XL med en femteplats men till priset av ett haveri och inget drag i pull-off.



I 3500 kilo modifierat kom Cougar sexa, mitt i en flock av tio fullpullare.



I 2500 kilo modifierat stod hoppet till Stefan Kronwall och Wild Thing. Även här blev det tajt och bakom holländska Double Screaming, som tog sig hela 114,07 meter i pull off, blev Wild Thing sexa på 94,31.



Finalen, 4500 kg modifierat, blev spännande med fem jämbördiga traktorer. Robert Andersson stretade emot in i det sista men en mot slutet litet svårtyglad bana tillät inga stordåd. 91,57 meter och fjärde plats för Cougar kan knappast ses som ett misslyckande. Jan Vainult