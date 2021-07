Holländarna drar till lokala marknader

Tillsammans med en handfull kolleger och en engelsk grossist har han byggt Thannet Earth utanför London.

- Sverige? Nej, jag tror produktionskostnaderna är för höga och dessutom krävs det mycket belysning.



Historien om van der Kaaij är historien om den moderna trädgårdsnäringen i Holland. Far lade grunden i det fattiga efterkrigstidens Holland med 1800 kvadratmeter drivbänkar och en lapp frilandsodling. Cor och hans bror Dirk driver nu Kaaij Group med tomatodlingar i Holland, Spanien och England. Årsomsättning: 56 miljoner euro.





Perfekt klimat

Tyskland nästa

Nöjd tomatodlare

I Sverige är de mest kända för de små Romantic-tomaterna. Stora kunder är Ica och Everfresh.- Holland har det perfekta klimatet för tomatodling, säger Cor van der Kaaij.- Men utan elförsäljningen hade arealen inte varit mer än hälften så stor.De flesta odlare har värmekraftaggregat som producerar el för nätet. Restvärme och koldioxid pumpas in i växthusen. En färsk beräkning visar att holländska växthustomater på så sätt ger 20 procent mindre koldioxidavtryck än spanska från icke uppvärmda växthus. Den totala holländska tomarealen är 1680 hektar, den svenska 40 hektar.För att möta konsumenternas krav på lokalodlat, flyttar holländska företag ut. The Greenery och Van der Kaaij finns redan i England. Båda söker partners i Tyskland.- Engelsmännen är till 80 procent beroende av import, säger van der Kaaij.- Det finns duktiga odlare där, lönerna är låga, men de kan inte leverera el på nätet. Vi fick kämpa innan vi kom in på det engelska elnätet. Tyskland har visserligen högre kostnader, men marknaden är så stor så att den därigenom är attraktiv.En förutsättning för att man ska lyckas är en inhemsk partner.- Det har vi lärt oss i de länder vi etablerat oss. 1997 följde vi trenden solmogna tomater och etablerade oss i Spanien. Men somrarna där är alldeles för varma.Van Der Kaaijs är de enda holländarna som är kvar för att kunna garantera året-runt-leveranser till stora kunder.På det hela taget är Cor van der Kaaij nöjd med sin karriär som trädgårdsmästare:- Jag kom ut från skolan 1974, just när tekniken utvecklades men när det ännu inte var så dyrt att starta en trädgård. Nu kan nästan inga unga sätta igång. Senaste säsongen lånade Rabobank ut till tre nybyggen. Ett var till oss. Det ska min son ha.Ewa Wildmark