Höjda skatter på väg

På måndagen offentliggjordes oppositionspartiernas gemensamma klimatomställningsstrategi. Om de vinner valet höjs koldioxidskatten med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012. Det innebär 29 respektive 20 öre per liter bensin. För 1500 mil per år ger det en genomsnittlig merkostnad på 29 kronor per månad första året, 49 kronor året efter.



För löntagare som kör till eller i jobbet kompenserar ökade reseavdrag på 75 respektive 150 öre per mil men för dem som inte lönearbetar slår det direkt mot plånboken. Enda lindringen är en konverteringspott på 25 miljoner kronor per år 2011 och 2012. Att bygga om en bensinbil för etanoldrift ger 5000 kronor i stöd, för gasdrift 10 000. En etanolkonvertering kostar 5000-10 000 kronor, att konvertera för gasdrift kring 30 000.



Den tunga trafiken får också, om än tidigast 2013, en ny kilometerskatt. Ett räkneexempel från 2001 är runt en krona per kilometer vilket skulle ge en merkostnad på 4 miljarder. Skogstransporterna, som inte har några alternativ, kompenseras genom en geografisk differentiering.



- Att flytta över gods till järnväg löser man inte genom att göra lastbilstransporterna dyrare. Dessutom är 90 procent av alla godstransporter på väg under 30 mil så det finns inga stora volymer att flytta över, säger Carina R Nilsson, vice vd i Sveriges Åkeriföretag.

- För ett ekipage som kör 20 000 mil per år rör det sig om en merkostnad på ungefär 330 000 kronor som måste föras vidare till kunden. Det finns inga stora marginaler någonstans och skogsindustrin har varit mycket kritisk.



Nuvarande regering vill inte ha kilometerskatt men talar om högre skatt på diesel. Först närmare valet lär det gå att jämföra alternativen. Jan Vainult