Höjda priser på diesel och bensin att vänta

Bakgrunden till bråket är att under ett oljeländernas (Opec) månadsmöte i mars ville samtliga medlemsländer utom Ryssland gå ner i produktionstakt på grund av oron för effekterna av coronautbrottet. När Ryssland valde att motsätta sig förslaget och i stället köra på i full produktionstakt valde Saudiarabien att sänka priserna rejält på råolja, som ett sätt att straffa Ryssland ekonomiskt.

Sänkningarna av olja gav effekt direkt och priserna störtdök. I Sverige såg vi både bensinen och dieseln falla med nästan två kronor per liter vardera.

Men nu kan det vara slut på priskriget. Under torsdagen meddelade USA att samtal med Saudiarabien och Ryssland om en eventuell lösning på bråket inletts, och under fredagen blev det klart att ett extrainsatt Opec-möte kommer att hållas på måndag.

Sänker produktionen

Under mötet vill länderna komma överens om hur många miljoner fat olja som ska produceras per dag. Enligt förhandsspekulationerna rör det sig om sex–tio miljoner fat per dag, rapporterar den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti.