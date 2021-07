Sannolikhet

Om man antar att vargpopulationen växer till i samma medelhastighet som under de senaste fem åren, är det vid ett uttag på maximalt tio individer 10 procents sannolikhet att populationen hamnar under 300 hösten 2021. Men för samma jaktuttag är sannolikheten hela 51 procent att populationen ska vara 400 eller fler, och sannolikheten att den ska vara 500 eller fler är 14 procent.

Men under de senaste fem åren har vargpopulationen vuxit till långsammare än under de senaste tio åren. Om man i stället antar att vargstammen växer till i samma takt som under den senaste tioårsperioden ger ett uttag på maximalt 55 vargar 10 procents sannolikhet att populationen hamnar under 300 hösten 2021.