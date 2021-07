Högre råvarukostnader tvingar upp butikspris

Enligt en undersökning som Livsmedelsindustrierna gjort så har livsmedelsbolagens råvarukostnader stigit med närmare 10 procent.

- Eftersom råvarukostnaden står för cirka 50 procent av de totala kostnaderna behöver livsmedelsbolagen höja med cirka 4,5-5 procent och om handeln skyfflar denna höjning vidare till konsumenterna betyder det att matpriserna stiger med cirka 4,5 procent under kommande sexmånadersperiod, säger LI:s chefsekonom Carl Eckerdal.





Kraftiga svängningar

Kommer att stiga mer

Råvarupriserna har svängt kraftigt under senare år och efter toppen 2008 rasat under 2009 för att återigen vara uppe på nivåer strax under toppnoteringarna 2008. Detta har lett till en pressad lönsamhet inom livsmedelsbolagen, som har en fördröjning på två till tre månader innan deras kostnader kan få genomslag i deras egen prissättning.Sedan i juni då Ryssland införde exportstopp på vete har vetepriserna på Chicagobörsen stigit med närmare 50 procent och bara under oktober steg majspriserna med 15 procent. Även priserna på nötter, socker och kakao har gått upp kraftigt, dels som en följd av spekulation, dels på grund av mindre skördar.Lantmännen sa i samband med sin delårsrapport att man behöver höja sina priser närmare 10 procent, vilket skulle motsvara en intäktsökning med 1,5 miljarder kronor. Anledningen till att Lantmännen behöver höja så mycket är att råvarukostnaden slår igenom nästan fullt ut med tanke på att många produkter har ett lågt förädlingsvärde.Livsmedelspriserna har redan stigit mer än konsumentpriserna i helhet. Enligt SCB steg matpriserna med 1,9 procent i september jämfört med samma månad i fjol och jämfört med konsumentprisindex, som hade stigit med 1,4 procent under samma period.- Vi får nog räkna med att livsmedelspriserna kommer att stiga ytterligare, säger Carl Eckerdal.Jerry Simonsson