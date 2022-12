Högre pris och nya regler

Det är fjärde veckan i rad det danska grispriset klättrar uppåt från 8,40 danska kronor i slutet av januari. Från och med nästa vecka ligger avräkningspriset på 9,20 danska kronor kilot, drygt 11,70 svenska kronor.

Avdrag för låg köttprocent

Osäkert hur stöd kan påverka

Samtidigt meddelar Danish Crown att man inför nya regler som innebär att noteringsavdragen för en låg köttprocent ökar. Danish Crown är ute efter att få in magrare kött, dels för att en högre köttprocent ger ett högt pris och för att exportavdelningen lättare ska kunna marknadsföra köttet.– Vi behöver ett mer enhetligt magert kött, så vi vet vad vi får in och vad man ska sälja. Om köttprocenten är hög kan vi också få tillbaka ett högre pris, säger exportchef Mads Stougaard på Danish Crown.I sin marknadsanalys konstaterar Danish Crown att det ännu är oklart hur ett EU-stöd för privat lagring av griskött, som nu ser ut att bli av, kommer att påverka marknaden.– På kort sikt lägger stödet ett golv under priserna, men samtidigt är det en öppen fråga hur mycket det kan höja priserna. Det råder stor osäkerhet om hur många slakterier som vill använda stödet och därmed hur stora mängder som lyfts bort från marknaden, säger Søren Tinggaard på Danish Crowns exportavdelning.