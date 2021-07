Högre mjölkinvägning sista halvåret

Under perioden augusti till oktober hade 9 av 21 län högre mjölkinvägning än under samma period 2009. Men totalt sett har alltså mjölkinvägningen minskat under året, och de senaste tolv månaderna var Sveriges mjölkinvägning 3 procent lägre än under motsvarande period 2008/2009.



På plusligan ligger Halland som enda län där mjölkinvägningen ökat det senaste året. Jämtland och Västernorrlands län har klarat sig relativt sett bra jämfört med andra län med mindre än en procents nedgång.

Medan den totala mjölkproduktionen minskar fortsätter uppgången för den ekologiska mjölken.



Rapporten visar även att mjölkbesättningarna blir allt större och de som producerar mycket blir fler. De cirka 600 mjölkgårdarna som i år levererat mer än 1 000 ton mjölk svarar för drygt 35 procent av landets mjölkleveranser.

För fem år sedan tillhörde fem procent av mjölkföretagen den gruppen och stod då för knappt en femtedel av mjölkinvägningen.

Rapporten visar också att 459 mjölkgårdar i år har lagt ner verksamheten, vilket följer utvecklingen som den sett ut under flera decennier.



Strukturrapporten kommer två gånger per år och beskriver hur läget ser ut för Sveriges mjölkbönder. ATL.nu