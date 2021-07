Höghastighetståg vid vinst lovar de rödgröna

Ostlänken, Norrbotniabanan och en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetters flygplats ska investeras i om de rödgröna får bestämma. De vill öka investeringarna med 120 miljarder kronor fram till år 2021, skriver Mona Sahlin (S), Peter Eriksson (MP), Maria Wetterstrand (MP) och Lars Ohly (V) på DN debatt i dag.



Vidare skriver de att en viktig del i den rödgröna jobbpolitiken är att bygga ut infrastrukturen och satsa på snabbare och effektivare kommunikationer i hela landet.



De föreslår följande investeringar av järnvägssystemet:

Ostlänken - höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping.

Göteborg-Borås - höghastighetsjärnväg via Landvetter flygplats.

Norrbotniabanan - byggstart för en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

Sundsvall-Gävle - påbörjad dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan.

TomtebodaBarkarby - utbyggnad till fyra spår med tunnel under Sundbyberg.ATL.nu