Höga spannmålspriser ett hot mot Agroetanol

Under andra kvartalet föll etanolpriserna samtidigt som det fanns en antydan till stigande spannmålspriser, priser som sedan sköt i höjden som en följd av brandkatastrofen i Ryssland och torka i andra närliggande stora spannmålsländer som Ukraina.Visserligen har etanolpriset hämtat sig lite under den senaste månaden men det ligger ändå tre procent lägre än vid årsskiftet mätt i euro. Lantmännen säger själva att en kronas förändring av etanolpriset och allt annat lika påverkar resultatet på helårsbasis med 200 miljoner kronor.Från april och en bit in i juni låg etanolpriset (noteringen Platt fob Rotterdam) drygt en krona lägre än vid årsskiftet eftersom kronan stärkts med 7 procent mot euron sedan årsskiftet. Det gjorde varje intjänad euro mindre värd i svenska kronor.Det betyder att etanolpriset i dag i svenska kronor ligger kring 5,10 kronor per liter. Vid årsskiftet och då gällande eurokurs låg priset på drygt 5,80 kronor.Utifrån Lantmännens egen kalkyl betyder dagens prisförändring en negativ resultat påverkan på cirka 160 miljoner kronor på årsbasis. Men det utgår ifrån oförändrade spannmålspriser och de ligger cirka 50 procent högre än vid årsskiftet. Agroetanol betalar 1,48 kronor per kilo för omedelbar leverans men skriver upp kontraktpriserna till 1,59 kronor första kvartalet nästa år och 1,62 kronor andra kvartalet.- Vi tecknade långa kontrakt på spannmål och en stor del av förbrukningen under hösten tecknade vi i våras. Det här priset måste bestå bra många månader innan det blir riktigt tufft för oss, säger Agroetanols vd Bengt Olof Johansson.Lantmännen behöver cirka 550 000 ton spannmål för etanolproduktionen. Räknat på ett pris på en krona motsvarar det 555 miljoner kronor. Prisuppgången hittills i år betyder ökade kostnader med närmare 350 miljoner kronor på årsbasis.Då gäller det att etanolpriset följer med upp för att inte etanolfabriken i Norrköping ska börja spruta ut glödheta röda siffror mot koncernledningen.Men andra kurvor pekar också åt fel håll. Europeisk etanolindustrin säger att man behöver ett oljepris kring 115 dollar per fat för att vara konkurrenskraftiga. Det ligger nu 35 procent under den nivån med få tecken på snar uppgång. Jerry Simonsson