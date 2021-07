Höga priser - kan bli ännu högre

Vete

Vetepriset för omedelbar leverans har stigit med 3 procent de senaste fem dagarna och det har priset för novemberleverans gjort också. Trenden är helt klart uppåtriktad och som alla vet gäller "the trend is your friend".Vädret är fortfarande torrt i USA, även om Texas har fått lite nederbörd. Temperaturen i Kina är kall eftersom luftmassor från Sibirien drar ner över kontinenten och det är torrt. Även Europa är kallare än normalt. En prognos från Commodity Weather Group säger att La Niña kan hålla sig kvar till juli.Algeriet köpte 800 kt förra veckan. Även Irak, Israel köpte. Saudiarabien har som mål att ha 1 års konsumtion i reserv. Algeriet stoltserade med att ha 6 månaders lager, men det är det minsta de får ha. EU:s exportkapacitet borde vara slut nu och det är huvudsakligen USA som har lager. Argentinas export är den lägsta sedan 1981.FAO har gått ut och varnat regeringar att försöka tämja matpriser med exportförbud och handelshinder. Men i dag har de flesta länder infört exportförbud. Världsmarknaden kan troligtvis se fram emot brist. Länder som Algeriet och Saudi försöker bygga lager vilket tyder på en oro för en förestående matkris.Världen får väl hoppas på att La Niña vänder ner snart och att Kina och USA får välbehövlig nederbörd, och att Ryssland inte plötsligt hamnar i frysboxen.Priserna är mycket höga och det kommer att bli stora prisfall när jordbruket har åtgärdat den här bristen, men fram till dess vi vet hur övervintringen har gått så kan det bli ännu högre priser.Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd, i november, som vi har skrivit kommit in i en konsolideringsfas, ligger kvar i denna. Priset har backat från 270 euro per ton till 260 euro per ton. Frågan är nu om priset ska gå ner mot 240, eller följa efter vetet upp.Vi ser att maltkornspriserna på termin ligger väldigt högt i förhållande till väntade vetepriser. Ska det verkligen vara så här? Det är ju enkelt för jordbrukare att "reagera" genom att så maltkorn i vår.Om du tror att priset om ett respektive två år kommer att vara lägre än 260 euro per ton, kan det vara en god idé att sälja terminskontrakt, om du tänker odla maltkorn vill säga.Rapsterminerna på Matif har rekylerat ner lite grand, mot trenden. Än så länge är trenden uppåt intakt och vi ser den här nedgången som resultatet av vinsthemtagningar.Trenden har varit stark, men den börjar också bli gammal, kan vi kanske också varna för.Liksom rapsfröpriset, rekylerade sojabönorna den senaste veckan. Regnen i Argentina har förbättrats (mer) och det har tyngt marknaden. Brasiliens odlingsområden är fortfarande åt det torra hållet.Det är tre faktorer som avgör framtiden: Argentinas väder (som varit väldigt torrt), kinesisk efterfrågan och sådden i USA.Regnen i Argentina har förbättrats (mer) och det har tyngt marknaden. Brasiliens odlingsområden är fortfarande åt det torra hållet. La Niña väntas enligt den senaste prognosen hålla i sig ända in i juli, vilket är negativt (pris upp).Det är nyårsfirande i Kina mellan 2 och 8 februari. Kinas råvaruekonomi står still under den här tiden. Efterfrågan kommer att vara lite lättare under den närmaste tiden. Hu tecknade dock den största spannmålsaffären på 30 år, genom att köpa 2.85 mt med septemberleverans.Sådden i USA är ännu oavgjord. Haussen i majs och i vetepriserna och inte minst i bomull, gör att sojan får kämpa om att få areal.Majsterminerna har varit oförändrade de senaste 5 dagarna.Efterfrågan på majs i USA är stark och drivs inte bara av export- och foderefterfrågan utan också av stigande pris på bilbränslen och en ökande volymefterfrågan på etanol.6 dollar för en bushel majs har ännu inte visat sig i någons estimat för konsumtionen. Priset måste antagligen gå högre för att marknaden ska ransonera efterfrågan.Buenos Aires Grain Exchange sänkte sitt skördeestimat med 4 procent till 19.5 mt, vilket ligger 13 procent under USDA:s prognos.Kina skulle kunna vara utan lager nu, eftersom myndigheterna har förbjudit industriell användning och bara tillåter foderändamål.Liksom för vetet, utgör klimatproblem ett påtagligt hot mot skörden av majs i år.Gristerminerna med avräkning i februari på CME har stigit med 5 procent på fem dagar och med 24 procent på tre månader. De höga kalori- och proteinpriserna börjar slå igenom i högre priser på grisarna.Vi ser också att terminspriserna för tyska grisar har repat sig efter dioxinskandalen. Augustikontraktet som brukar vara det dyraste kontraktet på året, är nu uppe nästan på 1.6 euro per kilo.Eurex processpotatisterminer backade ner till 30 euro per deciton för leverans i april 2011.Terminsriset för leverans i april 2012 har segat sig uppåt även för detta, vilket avsevärt torde förbättra lönsamheten för potatisodlingen.Mjölkterminerna fortsätter att stiga snabbt och majkontraktet passerade 17 cent i veckan.Uppgången fortsätter att ske bara i terminspriserna, men det torde bara vara en tidsfråga innan det slår igenom i högre spotpriser.Prisnoteringen för urea och diammonium fosfat har sjunkit (märkligt nog. ) med tanke på att priset för grödorna har ökat och efterfrågan på gödsel, allt annat lika borde vara stigande.Torbjörn Iwarson