Höga celltal ger inte automatiskt sämre mjölk

Modern mjölkningsutrustning ger bonden så mycket information om mjölkens innehåll att det kan vara svårt att tolka den rätt. En färsk studie visar att kortvariga celltalstoppar på ett dygn inte behöver betyda början på en infektion som måste medicineras.



- Bakgrunden till vår studie är att man för några år sedan såg att driftstopp i mjölkningsroboten ledde till högre celltal. Nu vet vi att inte ens en fördubbling av celltalet behöver påverka kvaliteten på mjölken från friska kor, säger Karin Östensson, docent i juversjukdomar, vid SLU.





Följt två grupper

Viktigt för betalningen

Viktigt att veta

Hon och kollegan Kerstin Svennersten-Sjaunja har följt två grupper av kor med låga celltal under tolv dagar.En grupp har studerats efter ett betessläpp och den andra efter ett förlängt mjölkningsintervall, som vid ett driftstopp.I båda grupperna märktes en kraftig ökning av celltalen, utan att mjölkkvaliteten påverkades.För bonden är det viktigt att hålla ögonen på celltalen eftersom mejerierna ger tillägg eller avdrag i betalningen för låga respektive höga celltal.Kerstin Östensson ser dock inte någon anledning för mejerierna att ompröva sina celltalsgränser med anledning av resultaten.- Nej. I ärlighetens namn har vi i studien använt oss av väldigt friska kor med låga celltal från början. Vi kan inte säga hur kvaliteten påverkas för djur med halvbra juverhälsa.Det som överraskade forskarna mest är att avkastningen sjönk under så lång tid efter ett driftstopp. Under den vecka forskarna följde korna mjölkade de ungefär ett kilo mindre per dag. Inte ens efter 10 dagar såg man återgång till normala nivåer.- Det är viktigt för bonden att känna till att en enstaka celltalstopp kan ge en långvarig minskning av avkastning. Det är anmärkningsvärt och än förstår vi inte riktigt varför, säger Karin Östensson.Anna Rosenberg