Hög tid göra ändringar i jordförvärvslagen

I dag är det är endast jord- och skogsbruksfastigheter som får den här särbehandlingen i den svenska lagen. Naturligt nog speglar innehållet i lagen de förhållanden som rådde 1979 och tidigare.



Sedan dess har det bland annat blivit allt vanligare att jord- och skogsbruk drivs i andra former än som enskild firma. Andra former som handelsbolag och aktiebolag är för många brukare en bättre företagsform, särskilt om det finns flera brukare och ägare till fastigheten. I dag är det inte ovanligt att syskon samäger och sambrukar en lantbruksfastighet.

Ägande i bolags­form skulle kunna underlätta vid generationsskiften, förändring av delägarskap och undvika delning av fastigheter.



Utvecklingen av jord- och skogsbruk sker inte isolerat från utvecklingen av samhället i övrigt. Sedan lagen infördes har Sverige blivit medlem av EU. Jordbrukspolitiken är gemensam för hela EU och således inte längre nationell.



Detta har medfört helt andra produktionsförutsättningar för jordbruk i hela landet. Tillsammans med den fortgående integreringen och gradvisa avregleringen av jordbrukspolitiken internationellt påverkas jordbruket i hela Sverige.

Storleksrationalisering och ändrad produktionsinriktning är två mycket märkbara följder. Vid fortgående strukturrationalisering av jordbruket kommer driftsenheterna att bli så stora att man svårligen kan tänka sig annan driftsform än bolag.



Utformningen av jordförvärvslagen har bidragit till att jordbruksföretag drivs med flera "underbolag" som driftsbolag och djurbolag som arrenderar mark respektive byggnader av den som på pappret står som fastighetsägare.



Även om det finns flera skäl för att bilda underbolag, skulle en förändring av jordförvärvslagen som underlättar för bolag att förvärva mark kunna bidra till att minska floran av "underbolag". Särskilt om konstruktionen har tillkommit med huvudsyfte att komma runt jordförvärvslagstiftningen.



Sammantaget menar jag att förändringar av verkligheten som har skett under de senaste 30 åren, några som jag tar upp här i min artikel, har gjort att en översyn av jordförvärvslagen bör göras.

Var man bör se över är om lagen mer fyller en historisk än en rimlig funktion och om jord- och skogsbruksfastigheter borde ha en likadan ställning i lagen som alla andra fastigheter?



Bengt-Anders Johansson (M)

riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet