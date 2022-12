Södra har problem att få in tillräckligt med björkråvara och höjer därmed priset för att anpassa till marknadsläget.

Höjningen är på 100 kronor per kubikmeter och gäller från den 16:e februari.Björk används framför allt till golv, möbler och finsnickeri.Södra höjde priset på björktimmer så sent som den 26:e februari med 30 kronor per kubikmeter.