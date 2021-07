HK Scan köper danska Rose Poultry

Säljare är Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S samt Hedegaard A/S. Prislappen på Rose Poultry uppges ligga på högst 23,9 miljoner euro. Köpesumman erläggs dels som ett kontant vederlag på 15,9 miljoner euro, dels som en riktad emission av högst en miljon A-aktier i HK Scan.



HK Scans styrelse godkände affären på torsdagen. Den måste dock också godkännas av berörda konkurrensmyndigheter. HK Scans målsättning är att affären ska ros i hamn under hösten.



Rose Poultry producerar 130 miljoner fjäderfäkött per år på sina tre produktionsanläggningar. Produkterna säljs även i Sverige och Storbritannien. Företaget omsatte drygt 200 miljoner euro under räkenskapsåret 2008/2009.



Blir affären av kommer HK Scan att bli en av de ledande aktörerna på fjäderfämarknaden i Nordeuropa.ATL.nu