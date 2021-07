HK Scan byter vd på Rose Poultry

Enligt ett börsmeddelande från HK Scan blir den slutliga köpesumman för Rose Poultrys aktier är högst 23,9 miljoner euro. Köpesumman består av ett kontant vederlag på 15,9 miljoner euro samt högst 1 000 000 A-aktier i HK Scan. Det exakta antalet A-aktier som emitteras som vederlag kommer att meddelas i ett senare börsmeddelande.



HK Scans första åtgärd som ny ägare var under måndagen att byta vd för Rose Poultry. Olli Antniemi, 51 år, tog över posten efter den tidigare danska vd:n Per V. Møller.



Olli Antniemi har tidigare lett HK Scans Baltikumdivision. Han var också Scan AB:s vd under en kort period 2009. Liksom tidigare kommer Olli Antniemi att vara med i HK Scans ledningsgrupp.



I börsmeddelandet uppger HK Scan också Rose Poultrys rörelseresultat för räkenskapsåret som avslutades den 30 september. Rörelseresultatet uppgick till 46,8 miljoner danska kronor, en klar förbättring jämfört med föregående år då rörelseresultatet var minus 3,5 miljoner danska kronor. Omsättningen under perioden vad 1625,4 miljoner danska kronor, att jämföra med 1578,7 miljoner under föregående räkenskapsår.ATL.nu