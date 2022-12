Hjärtat bankar för Massey Ferguson

Zlatan har sina välkända på överkroppen. Många har hela armarna täckta. Andra har en liten i ryggslutet eller på andra privata ställen.

"Min dröm"

Ett vrak

Udda upplevelser

Svenskarna är ett tatuerat folk. Men Jimmy Olsson i skånska Grönalund har kanske den mest udda kroppsprydnaden. Han har i varje fall inte själv mött någon annan med en traktorlogga på bröstet.– Den påminner mig om var jag kommer ifrån. Jag glömmer inte mina rötter, säger Jimmy Olsson.När han var 17 år och gick på lantbrukskola pågick en ständig diskussion om vilket traktormärke som var bäst – och om vem som var störst fan. För honom var det Massey Ferguson, utan konkurrens.Han hade växt upp med farfaderns många veterantraktorer. Själv började Jimmy redan som sexåring skruva på en MF 35:a och under skoltiden bodde han praktiskt taget i verkstaden på gården när han inte var i skolan.Hans farfar hade många olika Massey Ferguson, men även gamla Volvo BM. Det kunde finnas upp till tolv, tretton traktorer samtidigt på gården.En kväll på skolan i Skurup utmanade Jimmy sina kompisar om att tatuera in sitt traktormärke. Samma kväll åkte han till en välkänd tatueringsstudio i Malmö med drop in och fick MF-loggan på bröstet närmast hjärtat. Kompisarna blev imponerade, men ingen tog efter.Jimmy Olssons mål var klart utstakat: han skulle bli bonde.I stället tog livet i lite annan vändning. Efter några år på en maskinstation jobbar han sedan 1999 i förpackningsbranschen och reser över hela världen för att utveckla förpackningsmaterial och maskiner. Han är en resande problemlösare och uppfinnare, först för Tetra Pak och sedan 2013 för den norska konkurrenten Elopak.ATL Magasinet når honom först när han är i Tyskland och vi bestämmer träff när han är i Moskva. Just den här veckan har han åkt till Vladivostok.– Jag har varit i 55 länder och nu reser jag 100, 120 dagar om året, betydligt mindre än tidigare, berättar Jimmy.För åtta år sedan hittade han och hans fru Linda en gård i Grönalund utanför Anderslöv i södra Skåne. De har topprenoverat de gamla husen som ligger vackert i ett förvånansvärt kuperat landskap vid Söderslätt. Här har Linda eget företag med hundkurser.I den gamla logen står grävmaskin, lastare och fyrhjuling. Vi letar efter traktorn. Men det finns ingen, inte än.– Min dröm är en 1155:a, säger Jimmy.Sannolikt har han snart sin värstingtraktor från 70-talet, MF 1155 med en V8, importerad från USA.– Det finns bara tre, fyra stycken i Sverige. Men jag har jobbat mycket i USA och har kontakter där, säger han.Han får ett mejl i månaden om intressanta objekt. Nu återstår frågan i vilket skick han vill ha sin traktor. Troligen blir det ett vrak som skeppas hem i smådelar. Sedan tar det ett år med mycket fixande innan den ser ut som ny.MF-tatueringen är ofta en dörröppnare i jobbet för Jimmy Olsson. När han bjuder på sig själv och ibland visar upp den för dem han jobbar med får han god kontakt.– Det är en ploj, en verklig ice breaker. Många av de operatörer jag pratar med kommer från enkla förhållanden, är lågutbildade, självlärda och har sin bakgrund i jordbruket. Vi pratar om något de förstår, säger han.Traktortatueringen har lett till några udda upplevelser, som att han blev bjuden på ett bröllop i en liten by i Pakistan och en oväntad fest i en mejerichefs takvåning i Teheran.Jimmy Olssons andra passion är matlagning, som han lägger mycket tid på när han är hemma.Han blandar efter behag från världens olika kök: långrökt kött som i Texas, picanha – rostbifflock med kappa, en mör och smakrik styckningsdetalj längst bak vid svansen på nötkreatur som är ganska okänd i Sverige men som är självklar på den brasilianska grillfesten – och många favoriter från asiatiska kök.– Här blir det ingen snabbmat, utan mycket långkok, säger han.