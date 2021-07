Hjälp av Zboost vid dålig 3g-täckning

Zboost One YX-400U från Wi-ex fångar upp din operatörs signal och skickar den vidare till din telefon.



På det sättet blir apparaten en brygga som skapar ett eget litet täckningsområde med en radie på 10-15 meter.



Det räcker alltså att du har täckning i exempelvis ett fönster på ovanvåningen för att du ska kunna få täckning i hela huset.



Nackdelar är att den bara fungerar med en operatör åt gången och att man egentligen behöver tillstånd av Post- och telestyrelsen för att använda den.



Den kommer enligt tidningen Ny Teknik snart att finnas i svenska butiker men går just nu att köpa för 2 500 kronor via Amazon.

ATL