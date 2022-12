Omsättningen för Varaslättens Lagerhus uppgår till 636 miljoner kronor för räkenskapsåret 2014/2015 som avslutades 30 april i år. Att jämföra med 626 miljoner kronor för 2013/2014.

10 kronor per deciton

Den höga omsättningen beror framför allt på en stor handel med spannmål samt en ökning i försäljningen av gödsel, utsäde och växtskydd, enligt Varaslättens Lagerhus.Resultatet efter finansiella poster uppgår till 22,9 miljoner kronor, att jämföra med 19,0 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013/2014.Totalt delar Varaslättens Lagerhus ut 16,3 (10,25) miljoner kronor av årets resultat, vilket är en historiskt stor efterlikvid.– Vi är väldigt nöjda med att kunna dela ut 10 öre i efterlikvid på vete med tanke på att det var pressade priser i höstas, säger Fredrik Blad, vd för Varaslättens Lagerhus till ATL.nu.Vårlikviden fördelas mellan lantbrukarna genom att en tilläggsbetalning på 10 kronor per deciton görs för brödvete och vårvete. För grynhavre och fodervete uppgår tilläggsbetalningen till 7 kronor per deciton. Övriga grödor samt ekologisk spannmål ger tilläggsbetalning på 5 kronor per deciton.– Det har varit mer stabila priser under våren efter prisökningen i december, och vi märker också att det är fler som tecknat fastpris i år. Vi upplever att vi sitter i en rätt bra sits inför hösten, säger Fredrik Blad.