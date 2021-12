Ska barn få köra traktor på gården eller inte? I en artikelserie från januari i år tar sig ATL:s teknikreporter Fredrik Stork an den komplicerade frågan om hur regelverket ser ut . Artiklarna möttes av många reaktioner och diskussioner kring var gränsen ska dras. Under hösten har frågan fått ny aktualitet, då ett föräldrapar åtalats för att ha låtit sin tioåriga son köra traktor på gårdens ägor. Föräldrarna friades senare i tingsrätten.

Årets uppmärksammade aktion

Det skyhöga elpriset under slutet av året fick lantbrukaren Per Ohlsson att slå av strömmen till gården och dra igång dieselgeneratorn. Det var billigare att köra igång generatorn än att köpa in elen på vanligt sätt via nätet.

– Jag gjorde det för att skapa en diskussion kring energipolitiken i Sverige, säger Per Ohlsson.

Och uppmärksamheten lät inte vänta på sig: ATL:s intervju med Per Ohlsson blev den i särklass mest lästa artikeln under hela året på atl.nu.