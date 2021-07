Hesselberg Maskin tar över Komatsu-försäljning

Hesselberg Maskin ägs av norska AS Sigurd Hesselberg som haft den norska agenturen för Komatsu sedan 1974. Vd för Hesselberg Maskin blir Lars Häggström. Denne kommer närmast från en tjänst som vd för Sandvik Mining and Construction Sverige AB och uppges ha god kännedom om Komatsu.



Lars Häggström säger i ett pressmeddelande att Hesselberg Maskin ska fokusera på att ytterligare stärka Komatsus position på marknaden för anläggningsmaskiner i Sverige. Bolaget kommer att dela in Sverige i tre regioner, med regionkontor i Stockholm och Göteborg. I norr kommer bolaget att samarbeta med Komatsu Swelog. Det sistnämnda innebär bland annat att Hesselberg Maskin kommer att nyttja Komatsu Swelogs etablerade nät av verkstäder. ATL.nu