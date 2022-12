Hesa Fredrik i mobilen

Det är från och med den 1 februari som det blir möjligt att få Viktigt meddelande till allmänheten som sms direkt till mobiltelefonen.

"Nå många fler"

Systemet lanserades i september förra året och har hittills endast levererats via talmeddelande till fasta telefoner i ett drabbat område, uppger SOS Alarm.Men nu blir det möjligt även till mobiltelefoner som sms.Systemet kompletterar de vanliga kanalerna som radio, tv och utomhusljudsignalen Hesa Fredrik.Man behöver inte registrera sig för att få VMA i mobilen. Det sker automatiskt om den som beställer ett VMA även beställer möjligheten att skicka ut det via SMS till adressbaserade mobiltelefoner. Telefonuppgifterna till mottagare i området hämtas in från teleoperatörer.- Nu hoppas vi på att även få igenom den lagändring som krävs för att kunna positionera människor vid ett VMA. Det skulle innebära att vi kan nå många fler och skapa större trygghet i en händelse, säger Karin Andersson tf. Affärsområdeschef 112/Räddning och Krisberedskap i ett pressmeddelande.