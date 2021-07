Hemligt när hytter krossas

Alnarp (ATL)

Till SMP i Alnarp utanför Malmö kommer många maskinhytter, framför allt från svenska tillverkare av skogs- och entreprenadmaskiner, långt innan de når marknaden. När de lämnar testlokalen är de inte vackra, och det är heller inte meningen.



Man vill nämligen se vad som händer med hytten om maskinen slår runt.





Särskilda krav

Bättre sikt

15 tester om året

-Detta ska i möjligaste mån symbolisera det förloppet, säger Patrik Olsson, enhetschef på SMP i Alnarp.I grunden görs testerna för att se om nya hytter lever upp till de säkerhetskrav som finns i EG:s maskindirektiv och då finns särskilda krav på testmetoderna.-Man kan inte bara välta maskinen. Kostnaden för provning skulle bli för dyr.Patrik Olsson visar runt i SMP:s lokaler. Man har funnits på området sedan slutet av 1800-talet. På någon dörr sitter skylten "Tillträde förbjudet". Är skylten gul får utomstående inte gå in och om skylten är röd får inte ens alla som jobbar på SMP gå in.Kunden kan ha särskilt hårda sekretesskrav och så få personer som möjligt ska vara inblandade i testerna.-Det är självklart att man inte vill delge andra, framför allt konkurrenter, hur hytterna ser ut eller fungerar under belastning, säger Patrik Olsson.Det ligger nämligen mycket jobb och ingenjörsarbete bakom en modern hytt.-Hytternas utseende har ju ändrats med betoning på ökad förarkomfort och bättre sikt.För att hålla nere materialåtgången och optimera funktionen deltar i princip alla komponenter i hytten till att ta upp energi och upprätthålla säkerhetsfunktionen vid en olycka.Beroende på konjunktur och i vilken fas i ett utvecklingsprogram som maskintillverkarna ligger har SMP olika mycket jobb, men i snitt handlar det om 15 hyttester per år.Men även vilka kunderna är faller in under sekretessen.-Det är normalt när man kommer till konstruktion av komponenter. Det en del av ens affär och det vill man skydda i den mån man kan.Hans Dahlgren