Hederligt produktionsjordbruk igen

Det gamla hederliga produktionsjordbruket har kommit fram i ljuset efter att länge ha skymts av de gröna näringarnas alla kringverksamheter och olika slag av nischproduktion.

Det är på tiden. För det är ingen självklarhet att det "vanliga" jordbruket alltid kommer att finnas kvar. Redan är 45 procent av den mat vi äter importerad.



LRF har räknat ut att värdeminskningen inom jordbruksproduktionen har varit i genom­snitt två procent per år sedan 1975, mest inom nötkötts-, gris- och mjölkproduktionen. LRF:s mål, enligt den livsmedelsstrategi som diskuterats på stämman i veckan, är att produktionsvärdet inom primärproduktionen ska växa med en procent per år till 2020. Då ska värdet uppgå till 35 miljarder kronor. Om trenden fortsätter har den sjunkit till 28 miljarder.



Något måste göras. Men vad? Ett nationellt livsmedelsprogram måste skapas med ambitionen att öka produktionen, anser LRF. Jordbruksministern Eskil Erlandsson håller med, men hävdar att ett sådant redan finns. Hans vision Matlandet Sverige har primärproduktionen som den första av fem punkter. Han säger dock i samtal med ATL att han är självkritisk, han borde ha sett till att den punkten varit mer framträdande.



Eskil Erlandsson har nu skapat en högnivågrupp inom jordbruksdepartementet. Under ledning av statssekreterare Magnus Kindbom ska experter på mjölk, nötkött och griskött komma med förslag som stärker den svenska konkurrenskraften. LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson berömmer initiativet.



På stämman diskuterades hur man kommer framåt. "Vi måste våga prata om volym", sa Åke Hantoft, Arla, men fick mothugg av Lennart Bogren, Skaraborg. "Vi måste ha lönsamhet, har vi det kommer volymerna", sa han.



Jordbruksministern talar för volym. "Den är grunden för utvecklingen", sa han till ATL. Och visst ligger det något i att bättre kapacitetsutnyttjande i till exempel mejerierna vore bra. Mer volym betyder bara prispress. Mer förädling krävs samt naturligtvis kunder till slutprodukten.



Uppfattningarna går alltså isär. Man kan i alla fall glädjas åt att primärproduktionen åtminstone för en tid har hamnat i fokus. Lars Vernersson