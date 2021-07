H.C. Petersen tar över importen av fodervagnar

Det innebär att den svenska representationen för RMH tas över av företagets svenska dotterbolag H. C. Petersen Sverige AB från och med den 1 juni.

Primärt kommer vagnarna då att säljas via det etablerade nätet av återförsäljare för Zetor.



Fullfoderblandarna av märket RMH produceras av det israeliska företaget RMH Lachish Industries Ltd. De levereras i storlekar från 8 till 45 kubikmeter och med 1-2 vertikala skruvblandare. De finns även som självlastande och självgående vagnar, de sistnämnda är försedda med Deutzmotorer.ATL.nu