Havrepriset föll på Chicagobörsen

Soja av gammal skörd föll med upp till 5 %, medan ny skörd var oförändrad, liksom rapsfröpriserna både för gammal och ny skörd.

Vete

Maltkorn

Majs

Sojabönor

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Socker

Mjölkpriset var något upp på Eurex, främst beroende på lite högre terminspriser på smör. I USA fortsatte prisnedgången.Terminerna på gris var i princip oförändrade, men föll kraftigt med 10 % i USA för leverans under hösten, ett tecken på omvärdering av PED-epidemins utbredning för den tiden.Väderleksprognoserna fortsätter att vara gynnsamma för produktion av spannmål och oljeväxter på norra halvklotet och i takt med tidens gång och minskad risk för väderkatastrofer, kan man vänta sig att priserna på oljeväxter och spannmål fortsätter att sjunka.Matifvetet (November) föll med 4 % i veckan ner till stödet på 198.75 euro, efter att stödlinjen bröts när Matif öppnade i måndags, den första handelsdagen efter USDA-rapporten. Min uppfattning är att det finns många, många lantbrukare som gärna skulle ha velat sälja i måndags, eller helst i fredags. Frågan är om de kommer att fortsätta vela? Jag tror efter att ha talat med en hel del lantbrukare den senaste veckan att resonemanget nu går ungefär så här "om priset bara kommer upp till 205 euro igen, så ska jag sälja". Det innebär att, med reservation för om det skulle hinna bli en väderkatastrof någonstans i världen, priset inte kommer att gå till 205 igen. Om det blir en rekyl uppåt är det troligt att det räcker med en uppgång till 202 euro för att säljare ska tycka att det är bra nog. Därför är det nog klokt att vara rätt på hugget med prissäkring de kommande dagarna och göra det man velat göra.Chicagovetet (december) hade längre ner till sitt tekniska stöd och föll därför 6 % till 698.75 cent per bushel. Stödet finns vid 694.25 cent. Det mest troliga är att priset rekylerar lite uppåt från den här nivån, men att marknaden sedan testar stödet på 694.25 cent igen. Nästa tekniska stödnivå finns på 664 cent.Andelen av USA:s höstvete i good/excellent condition sjönk med 1 % till 30 %. Genomsnittet för 2009-2013 var att 47 % var i good/excellent condition.GASC köpte väldigt lite vete i fredags och det var väntat eftersom vi är alldeles i slutet av säsongen och det inte finns mycket kvar till salu.Det mest sannolika är en liten rekyl uppåt i priserna, därför att en del tycker att det är fyndläge efter förra veckans kraftiga prisfall. Med tanke på väderleksprognoserna gör man troligare klokast i att snarare betrakta en sådan rekyl som ytterligare ett säljtillfälle, om det alls blir någon rekyl.Maltkornsterminerna föll tillsammans med resten av spannmålskomplexet i veckan som gick. Premien över kvarnvetet fortsatte att minska något.Decemberkontraktet på majs föll ner till 481 cent, nära det tekniska stödet på 475 cent. Det är möjligt att det blir en rekyl uppåt från den här nivån. Tekniskt begränsas en sådan rekyl uppåt av motståndet vid 495 cent. Jag tror det är bättre att handla marknaden från den korta sidan, alltså att undvika att köpa för att det eventuellt kan bli en rekyl uppåt, utan istället vänta ut rekylen och sälja på den.Den fjärde plantings-rapporten i år för 9 maj visade 59 % sått, upp från 29 % veckan innan. Per den 16 maj kommer säkert 80 % att vara sått. Därmed är nästan allt sått innan mitten av maj. Detta i sin tur innebär att majsproduktionen får en bra start, vilket är negativt för prisutvecklingen.Novemberkontraktet på sojabönor visar inte samma tydliga negativa beteende ur teknisk synvinkel som vete och majs. Det är inte uteslutet att det kan komma en släng uppåt, men den fundamentala information både vad gäller utbudssidan och efterfrågesidan talar för ett mycket lägre pris för ny skörd än 12 dollar per bushel.Sojamjölet, lyckades inte bryta det tekniska stödet i fredags och återhämtade sig till stängning.Sådden av sojabönor har kommit igång, som den vanligtvis gör i månadsskiftet april-maj i USA. Per den 11 maj hade 20 % av arealen blivit sådd. Det är i stort sett normalt.Informa Economics höjde estimatet för soja-arealen i USA med 900 tusen acres till 82.1 mA. Det är 600 tusen acres mer än vad USDA angav. Om de får rätt, och vädret fortsätter att vara bra kan det bli en mycket stor skörd i höst.Försäljningen av nya hus i Kina föll med 22 % under de första fyra månaderna i år jämfört med förra året, enligt statistik som publicerades i tisdags. Fastighetsmarknaden i Kina är den absolut viktigaste delen av Kinas ekonomi och avgörande för efterfrågan på råvaror i världen. Detta är också en återspegling av att tillväxten i Kina bromsar in allt hårdare, vilket kommer att få konsekvenser för efterfrågan på protein.När både utbudet ser ut att bli större och det finns klara varningssignaler vad gäller efterfrågan, är det omöjligt att vara positiv till priset på sojabönor.Novemberkontraktet på Matif rekylerade upp, men befinner sig rent tekniskt i fallande trend. Rekylen uppåt gjorde att priset stängde oförändrat jämfört med förra veckan. Marknaden har uppenbarligen en stark övertygelse om att den absoluta botten på marknaden finns på 347.75 euro per ton.Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) har sedan förra veckan vidgats lite från 12 % till 12.5 %. Det varmare vädret i Kanada har gjort att priset på canola, särskilt för gammal skörd, har fallit. I Kanada pågår ett olyckligt "blame game" för att tågtransporterna går för långsamt, vilket har sin naturliga förklaring i dels att det är mycket mer att flytta på och att spannmål och rapsfrö varit infruset under en lång tid.Potatis studsade upp från förra veckans 12 euro till 12.30 i fredags.Juni-kontraktet har fortsatt att backa, lite försiktigt, med 1 cent på de korta kortrakten, men med 10% för leverans under hösten. Marknaden tror nu uppenbarligen på att PED-viruset är borta och att produktionen kan expandera med leverans under höstmånaderna. Spotkontraktet på EUREX Hogs var oförändrat på 1.63 euro per Kg i veckan.Smör och skummjölkspulver på EUREX har hållit sig stabila även i veckan som gick. Terminspriserna steg på EUREX den här veckan. Nu finns det köp- och säljkurser på Eurex fram till oktober 2015. Det går nu alltså att prissäkra försäljningsprisets nivå i ett och ett halvt år. De senaste veckorna har likviditeten på börsen förbättrats avsevärt. Snittpriset för det kommande året är 3.70 kr/kg. Det är lite högre än förra veckans 3.67.Priset på socker steg upp till motståndsnivån för det prisintervall som marknaden befunnit sig i sedan början på mars. Där fanns säljare, som tryckte ner priset till 17.91 cent per pund, vilket trots allt är en liten uppgång på veckan. Inget vare sig fundamentalt eller tekniskt har inträffat, som föranleder en ändring från neutral vy än.