Hausse på europeiska gristerminer

Sammanfattning

Vete ser svagare ut igen, och det är troligen dags att prissäkra på goda nivåer gärna genom Chicagovete, valutasäkrat. Chicagot på termin är mycket dyrare än Matif.

Maltkornsterminerna på Matif föll med 4 euro / ton i fredags till 156 euro. Rapsfröterminerna kommer troligtvis att fortsätta att gå "sämre" än vete, men har släpat efter sojaoljan. För majsser det positivt ut däremot. Vad gäller sojabönor så finns det gott om sojabönor från Brasilien och Argentina. Grispriserna på Eurex är det hausse på. Europeiska terminspriser på Eurex steg under hausseartad handel i veckan till nya kontraktshögsta.



Vete

Novemberterminen orkade inte stiga över 147.50, som var den högsta nivån under hösten. Istället gick priset ner och stängde i fredags väl under stödlinjen för uppgången sedan mars. Det bådar inte gott för prisutvecklingen framöver.

Vädret i västra Europa har varit torrt och kallt i en månad, och nu har värmen kommit, men inget regn. Det gör att vetet i Frankrike t ex inte mår bra alls.

Ukraina rapporterade i veckan om att vinterskadorna sänker produktionen med 15 procent.

I USA mår dock vetet prima. Crop progress ligger oförändrat på höga 66 procent. Snart är det dags för skörd i USA och med de premier för terminerna på CBOT som är, så borde de börja prissäkra snart. Säsongsmässigt börjar "commercials" göra det i juni.



Jag tycker att vetepriset har kommit upp mycket och på kort tid och tycker att man ska vara lite försiktig med köp nu. Snarare är det ett bra tillfälle att sälja årets skörd på dessa höga priser. Har man lönsamhet i odlingen på de här nivåerna kan det vara bra att prissäkra en del av den väntade skörden genom att sälja november-terminen på Matif eller decemberterminen i svenska kronor på Chicago genom råvarudesken. - Bäst är att sälja Chicagoterminer valutasäkrat!



Raps

Kanadensisk canola slutade veckan lägre pga fuktigt väder. I Kina estimerar CNGOIC att skörden blir 1-1.5 mt lägre i år och från Indien rapporteras om en nedgång i skörden på 6-7 procent pga det torra vädret hittills. Att råoljepriset steg så kraftigt i veckan ger gav stöd åt oljeväxterna.



Sojabönor

Priset har fortsatt ner, men funnit stöd på 900 cent, och nu är också nedåttrenden bruten. Sojabönorna har sedan april gått sämre än majsen, men i fredags hämtade sojabönorna tillbaka en del mark.

Skörden i Argentina är enligt BAGE till 91 procent avklarad. I Brasilien håller bönderna tillbaka försäljningen, bara 57 procent är sålt jämfört med 65 procent förra året. Volymmässigt är det dock ungefär detsamma.

Vädermässigt är 2010 ett La Nina-år. Det innebär att det blir torrt i USA. Det kan bli en riktigt "dust bowl" om det vill sig illa. Oron för det kommer att påverka sommarens marknad. Annars är det mest "bearish" på lite längre sikt.



Majs

Sådden i USA steg till 93 procent klar i veckan som gick, vilket är mycket tidigare än förra året (80 procent). 71 procent har kommit upp redan. I Europa var det för torrt i väst och för blött i öst.

Fredagen stängde väldigt svagt på CBOT, inför långhelgen (Memorial Day på måndag). Marknaden handlar om USA:s väder och kinesisk efterfrågan. Kina cancellerade sina köp i USA av den nya skörden, om ca 130 kt i veckan, vilket var klart negativt.



Grispriser

Lean hogs (december) vände upp igen och är nu strax under tekniskt motstånd. Om priset fortsätter upp i veckan är den rekylfas som marknaden befinner sig i över och priset kan fortsätta upp. Det skulle i så fall ge exceptionellt höga priser - som vi aldrig sett förut.

Kina, som är världens största konsument av griskött, har tillåtit import från USA igen, framkom i fredags från USDA. Kina stoppade importen från USA efter utbrottet av svininfluensa.

Eurex hogs har rusat uppåt och priserna ligger nu över de amerikanska. Detta trots att kontinentaleuropas regeringar presenterar stora sparprogram. Priset rusade till en ny all-time-high i fredags. Omsättningen i terminsmarknaden har också ökat.

Slutsats: Utnyttja de höga Eurex-priserna till att prissäkra framtida försäljning. Torbjörn Iwarson