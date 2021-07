Hästskötsel à la carte

ÄNGELHOLM ATL

När ATL besöker Mätta Ljungkvist Sturk utanför Ängelholm i Skåne är det bara några veckor kvar till invigningen av stallet. Den 1 juli kommer de första tre kunderna med sina hästar. Då tar hon också hem sina egna två. Visionen om en egen hästgård håller på att bli verklighet.

På mindre än ett år har Mätta Ljungkvist Sturk och hennes man Joakim Sturk byggt bostadshus, stall med tio boxar och ridhus på mark de köpt av hans föräldrar.Joakim Sturk är entreprenadingenjör i familjeföretaget Rehn Bygger AB och har ritat bostadshus och stall. Att han kunnat göra mycket själv har hållit kostnaderna nere. Det är en nödvändighet, eftersom priserna som hästägarna ska betala är baserade på verkliga kostnader för lån, el, vatten med mera per box.Mätta Ljungkvist Sturk har tagit hjälp av Ann-Marie Paulsson på LRF Konsult och köpt ett Framtidssamtal Häst med henne.Tillsammans har de räknat fram en budget och tittat på hot, möjligheter, svagheter och styrkor.- Jag tyckte att det var jättebra. Jag har stöd från min familj och mina vänner, men det är skönt att ha någon utifrån som bollplank, säger Mätta Ljungkvist Sturk.Affärsidén är att det ska vara enkelt att ha häst hos henne, även för den som jobbar mycket.Hästägaren behöver inte tänka på in- och utsläpp, påläggning av täcke och fodring utan kan koncentrera sig på sin häst och sin ridning.Den som vill kan även köpa till motionering av hästen, gödsling, borstning och annat från en specificerad à la cartemeny.Priserna ska ge Mätta Ljungkvist Sturk en liten lön för mödan, men den hamnar långt under de 170 kronor i timmen hon blivit rekommenderad och det blir hårt jobb de flesta av årets dagar.Tills vidare behåller hon sitt halvtidsjobb inom administrationen på Rehn Bygger AB.- Det svåraste är att ta betalt, att sätta ett pris på saker, säger hon.Kollegor med liknande företag har hittills varit positiva till att hon lagt sig över den gängse prisnivån, eftersom det kan hjälpa till att få upp priserna för hästhållning generellt. I stallet har Mätta Ljungkvist Sturk ett eget litet kontor.- Allt ska gå på faktura. Det måste vara seriöst, säger hon. Tina Andersson