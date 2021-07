Hästsäljare får se upp med bluffmejl

En våg av bedrägerier har nått Sverige, skriver tidningen Ridsport. Den som annonserar ut sin häst på internet kan bli kontaktad av falska köpare från utlandet.



Säljaren blir kanske förvånad, men glad över att få ett fint erbjudande. Bedragarnas affärsidé är att invagga säljaren i säkerhet och sedan lura till sig pengar.



Enligt Ridsport kan det gå till så att den falska köparen skickar en check på ett belopp som är högre än köpesumman. Säljaren uppmanas att lösa in checken på banken och sätta in det överskjutande beloppet på ett konto som tillhör köparens sekreterare eller agent. På det viset ska det finnas pengar för ett ombud att hämta hästen.



Banken löser in checken, som är skickligt förfalskad. När förfalskningen uppdagas har säljaren förlorat det överskjutande beloppet, som gått till bedragarens konto.Tina Andersson