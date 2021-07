Hästköpare kan andas ut

Svenska islandshästförbundet har bestämt att registrera hästarna på de 30-talet köpare som ropade in dem och betalade vid auktionen den 1 augusti. Den här veckan har köparna fått sina ägarbevis.



Att det har dröjt så länge beror på en tvist som bottnar i att det par som fick hästarna omhändertagna aldrig ägde dem. De riktiga ägarna fanns på Island. Detta visste varken länsstyrelsen som beslutade om omhändertagandet eller polisen som sålde hästarna.



För förbundet var det i slutänden inget svårt beslut genomföra ägarbytena:

- Den enda som har bromsat är transportören som tog hästarna till Sverige, men transportören har inget med ägandet att göra. Vi har inte hört något från säljaren, säger Arne Rulander på Svenska islandshästförbundet.



Pernilla Helltén i Mölnlycke är en av alla köpare som har väntat utan att veta om hon äger de tre hästar som hon köpte av polisen.

- Det är skönt att det har löst sig. Nu kan jag sälja två av hästarna som jag har tänkt.



För köparnas del är saken utagerad, för islandshästförbundet kan det komma efterräkningar. Arne Rulander utesluter inte att transportören lämnar in en stämning mot förbundet. En sådan skulle i så fall bygga på att Svenska islandshästförbundet skulle ha medverkat till att sälja någon annans hästar genom att utfärda ägarbevis.

- Men vi anser att om polisen har sålt hästarna så får transportören och säljaren bråka med polisen, säger han.



Enligt uppgifter till ATL inbringade auktionen 693 000 kronor. Pengarna gick till att betala för hästarna under den tid de var omhändertagna.

- Det är alldeles fantastiskt att polisen kan betala flera hundratusen kronor för att ha hästarna på bete i två månader, säger Arne Rulander.Jan Olsson