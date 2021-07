Hästföretagarna vill forma sin egen framtid

Detta är en näring i utveckling, med ett stort antal företagare som känner ett behov av en aktiv part som driver just sina specifika frågor. Grisföretagare och nötköttsproducenter är några andra bra exempel på branscher där man jobbar med just sina näringsinriktade frågor.



Hästföretagarna ska lyfta och synliggöra hästnäringen i Sverige. Det finns i dag ett stort antal intresseorganisationer inom hästsektorn men det har saknats en nationell branschorganisation. Från företagarnas sida har detta efterfrågats under en längre period. Tiden var nu mogen för bildandet av en organisation som enbart jobbar med för branschen viktiga frågor.



Hästnäringen är i dag en betydande del av landsbygdens näringar, den omsätter cirka 20 miljarder kronor, och det finns ungefär 300 000 hästar i Sverige. Var tionde häst skapar ett heltidsjobb enligt Skatteverket. Den expansion som hästnäringen haft de senaste tio åren har skapat en rad nya verksamheter, nya behov och utvecklingsmöjligheter för både hästnäringen och den övriga landsbygden.



Hästnäringen har vuxit fram vid sidan om det traditionella lantbruket, utan större påverkan av politiska beslut och subventioner.



Organisationen Hästföretagarna har för avsikt att företräda hästnäringen i kontakter med offentliga aktörer och andra organisationer inom landsbygdsnäringen. Viktiga frågor är att överbygga hinder för näringens utveckling, såsom exempelvis inom samhällsplaneringen där kommuner genom klok samverkan och planering kan öka förståelsen och undvika konflikter mellan samhället och hästföretagandet.



Merparten av Sveriges hästföretag bedriver sin verksamhet småskaligt i gränslandet mellan tätort och landsbygd. Hästnäringens kunder arbetar ofta i en stad, och söker hästverksamhet med närhet till både stad och landsbygd. Hästnäringen utvecklas därför starkt i den stadsnära landsbygden. Detta skapar en brygga mellan stad och landsbygd som kan bidra till samhällets välfärd och utveckling.



Hästföretagare förtjänar inte att ständigt bli ifrågasatta ifall de bedriver närings- eller hobbyverksamhet i sitt företagande. Inom vilken annan bransch ställs det lönsamhetskrav på en nyetablerad företagare? Vilken annan företagare med djurhållning krävs på tillstånd från och med djur 1 i näringsverksamheten, där din kompetens som djurhållare ska verifieras i en ansökan på flera sidor och där centimetrar avgör om du får näringsförbud eller inte?



Organisationen Hästföretagarnas uppgift blir att verka för rättvisa och likvärdiga villkor för våra företagare, precis som för småföretagare generellt och för andra företagare inom de gröna näringarna.

En organisation med syfte att stärka hästnäringens lönsamhet och framtidstro.



Aja Blomberg-Andersson

ordförande Hästföretagarna