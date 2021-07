Spektakulärt försök med hästar i luften

Räddning av hästar via lufttransport sker redan i dag men i ett försök ville veterinärer från den veterinärmedicinska fakulteten vid universitetet i Zürich och arméveterinärer testa och träna på att förflytta hästar under längre tid i luften än normalt. Enligt Stéphane Montavon, chefsveterinär i armén, förflyttas redan i dag både hästar, kor och andra djur via privata helikopterföretag, skriver tidningen Tages-Angezeiger.