Salmonella

Salmonellabakterien sprids via träck till mun via exempelvis vatten, foder, inredning eller redskap. Hos häst kan infektionen förlöpa utan symptom eller med olika grader av diarré som läker spontant. Smittrisken är hög under diarréfasen.

Viktigast i behandlingen av salmonella är att upprätthålla hästens vätske- och saltbalans.

Sjukdomen är anmälningspliktig och en så kallad zoonos, det vill säga sprider sig mellan djur och människa.

Källa: SVA