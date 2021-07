Hästar attackerade av vildsvin

Händelsen ska ha skett under onsdagsnatten, rapporterar SVT Smålandsnytt.

- När den ena hästen skulle tas in igår eftermiddag stod den på tre ben och vägrade gå, säger Carina Reje Eklund, stallchef på Rockneby ridklubb till Smålandsnytt.



ATG:s veterinär ska till stallchefen ha sagt att skadorna troligen har orsakats av vildsvin. En ung tävlingsponny hade revor på ett av benen och en annan häst som stått i samma hade ett svullet ben. Båda hästarna har vård för skadorna.



- Vi är inte säkra på vad som hänt ännu, men på märkena ser det ut precis som betar har gått in, säger Carina Reje Ekelund till Smålandsnytt. ATL.nu