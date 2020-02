Vad gör hästarna i stallet efter tre? Jo, står i boxen. Redan vid den tiden tar de flesta in sina hästar från hagen. Det visar analyserade data som horsetech-företaget Videquus samlat in från hästägare som använder företagets övervakningssystem.

Med videoövervakning i boxen och en app i ägarens mobil har ett 100-tal hästar bidragit till statistiken som visar vad de har för sig. Resulterat presenterades under Hästföretagarforum i Göteborg förra veckan.

Videquus har samlat in data från användarna under de två år som gått från lanseringen av övervakningssystemet. Analysen visar att 16 och 18 timmar är den vanligaste tidsrymden som en häst tillbringar i sin box. Av de resterande sex till åtta timmarna har de sannolikt ryttare på ryggen, tränas på annat sätt eller är i någon annan relation med människan under någon timma.

Återstoden av tiden utanför boxen kan förstås fördrivas var som helst, till exempel i hagen. Det har Videquus kamera inte koll på. Den riktas enbart mot boxen.

Lär sig beteendet

Meningen är att hästägaren ska kunna upptäcka skador och sjukdomar tidigare, kunna se till sin häst när den är i boxen när man själv inte är i stallet samt lära känna sin häst och dennes vanor. Kameran har en så kallad intelligent teknologi, som först ska lära sig den enskilda hästens beteenden.

Till Hästföretagarforum i Göteborg hade Ylva Larsson och Linus Jernbom på horsetech-företaget Videquus räknat fram statistik om hästars beteende i boxen, ur mängden filmer från boxarna som fått kameror installerade.

Ylva Larsson har använt övervakningen för att lära sig mer om sin egen häst Dino.

– I början larmade appen varje morgon, och det visade sig att min häst Dino gnabbades rätt ordentligt med boxgrannen vid morgonutfodringen. Sen lärde sig kameran hans beteende, och larmade en dag när de inte bråkade. Då hade vi fått nytt grovfoder, och jag upptäckte alltså tidigt att Dino inte mådde bra av det, även om han inte visade obehag utan mest stod och såg snäll ut, berättade Ylva Larsson, anställd hos Videquus, på Hästföretagarforum.

På Hästföretagarforum redovisade Ylva Larsson, tillsammans med företagets vd Linus Jernbom, statistiken över vad hästarna hade för sig när ägarna inte var i stallet, särskilt på natten, då inga människor brukar vara på plats.

Tolv procent ligger inte alls

Tolv procent av alla de inspelade hästarna låg faktiskt inte alls ned på nätterna, eller under ett dygn, vilket var mättiden. De övriga låg ned i snitt sammanlagt 1 timme och 59 minuter. Lika lång tid var också rekordet i liggtid i ett sträck för en häst.

Hästar sover i betydligt kortare intervaller än människor, dessutom sover en hel del av dem stående. Fyra gånger var genomsnittet för att lägga sig ned. Tre gånger var också vanligt. Snittet på längsta liggtid i ett sträck låg på 47 minuter.

– Nu planerar vi att fortsätta med hästarnas ät- och drickmönster, säger Ylva Larsson på Videquus, som presenterade vad företagets kameror kartlagt om hur mycket hästar ligger ned på nätterna.

– Redan direkt efter vår presentation kom många till oss och ställde väldigt bra följdfrågor. Som till exempel, de tolv procenten som inte lägger sig ned – hur ser deras boxar ut? Vad har de för strö? Vi fick också frågor om beteendena skiljer sig mellan hästraser, olika årstider, åldrar, som om de ligger mer när de är äldre och stelare, eller när de är yngre, säger Linus Jernbom.

Går vidare med ät- och drickmönster

Linus Jernbom ser gärna att hästforskningen använder Videquus material.

– Det finns många frågor, och vi hoppas att andra vill ta vid. Frågeställningarna är inte komplicerade, det svåra är att få tillräckligt mycket filmad data, men den har vi.

– Vi fick väldigt bra frågor i pauserna på Hästföretagarforum, tyckte Videquus vd Linus Jernbom, till exempel att ta fram mer uppgifter, som om hästarnas liggtider skiljer sig mellan hästraser, åldrar och årstider.

Nu har Videquus släppt sin version 2.0, som ska följas av mindre versioner.

– Närmast i tiden ligger också att titta på ät- och drickmönster, liksom när en människa är i boxen. Även liggmönster, så att appen kan räkna ut det. Det vi visat på Hästföretagarforum har vi fått räkna ut manuellt, säger Ylva Larsson.

Kameran monteras så att hästägaren kan ha koll på vad hästen gör i boxen men kamerans teknik arbetar med igenkänning och kan på så sätt larma via appen om hästens beteende förändras.

Videquus

Videquus AB grundades 2016, efter att ha vunnit en affärsutvecklingstävling. Utvecklingen av idén hade då pågått i ett år. Idén baseras på teknologier om bildigenkänning och maskininlärning.

Företaget har elva ägare, som representeras av både grundare och investerare.