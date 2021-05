Efterfrågan på ridhästar har ökat samtidigt som det fötts upp färre hästar och det är svårare att importera i pandemitid. Det har också gjort att priserna ökat och att till exempel ridskolor har svårt att hitta lektionshästar till det pris de kan betala.

Inom travet ligger dock efterfrågan, priser och antal födda föl på ungefär samma nivå som tidigare. Men vad kostar det egentligen att föda upp ett föl? Och får man igen kostnaderna vid försäljning? En värdemätare fås genom de auktioner som Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, ASVT, håller varje år.

Sara Lennartsson, ASVT, menar att priserna och efterfrågan på 1,5-åringar ligger förhållandevis stabila.

Stadig nivå

Vid förra årets Kriterieauktion för ettåriga varmblod hamnade snittpriset på 109 887 kronor, vilket var i nivå med de två senaste årens resultat med 110 696 kronor för 2019 och 110 889 kronor för 2018. Under auktionen 2018 noterades också all time high för Kriterieauktionen när den dyraste hästen såldes för 775 000 kronor.

Vid Elitauktionen 2020 hamnade snittpriset på 198 640 kronor. Den dyraste hästen såldes för 510 000 kronor.

Sara Lennartsson, generalsekreterare vid ASVT, ser ingen ökning i efterfrågan på varmblodiga travhästar.

– De ligger snarare på en stadig nivå och ettåringspriserna har varit relativt jämna de senaste åren, säger hon.

Används i företag

Anledningen till att efterfrågan inom travet inte ökat lika mycket som på ridsidan, tror Sara Lennartsson kan bero på att en varmblodig travhäst inte används för privat bruk på samma sätt som en ridhäst.

– Travhästar använder man i företag. Travhästägare är ofta passiva på ett helt annat sätt än inom ridsporten. Generellt kan man säga att ridhästar, i större utsträckning, ägs av dem som rider dem medan travhästar inte ägs av dem som tränar dem – borträknat B-tränarna, säger Sara Lennartsson.

Enligt de senaste officiella siffrorna från förbundet Svensk Travsport fanns 13 283 hästar i träning varav 7 070 hästar hos professionella så kallade A-tränare.

”Har man bara en häst kan man ju föda upp för att det är roligt. Men ska man vara mer kommersiell måste det gå ihop”, säger Ronny och Vanja Olofsson som föder upp travhästar på Gotland.

Ronny och Vanja Olofsson har lång erfarenhet av uppfödning av travhästar på Smissarve Gård på sydöstra Gotland. Hittills har det blivit 243 registrerade travhästar och av dem har 9 blivit miljonärer. Bästa uppfödningen hittills är Super Light men mest framgångsrik för tillfället är 5-årige Power efter amerikanske snackhingsten Googoo Gaagaa som med sitt passgångarblod fungerat mycket bra på travston. Power har bland annat vunnit Svenskt Travkriterium och startade i Prix d´Amerique i vintras dock utan framgång. Våren har hingsten fått ägna åt avelsarbete.

Uppfödningen måste gå ihop

Under årens lopp har Ronny och Vanja Olofsson fått en bra bild av vad det kostar att föda upp ett föl.

– Det handlar om cirka 3 000 kronor i månaden att hålla ett fölsto under dräktighetstiden. Även om du har egen mark så finns det kostnader för staket, mat och liknande, säger Ronny Olofsson.

Sen tillkommer kostnaderna för fölet. De första månaderna, när fölet bara diar, ingår det i princip i mammans kostnader. Sen hamnar utgifterna på minst 3 000 kronor i månaden även för uppfödningen fram till försäljning vid 1,5 års ålder.

– Har man bara en häst kan man ju föda upp för att det är roligt. Men ska man vara mer kommersiell måste det gå ihop. Man behöver få in minst 60 000-70 000 kronor bara för skötselavgifter. Sen tillkommer utgifter för betäckning och hingstavgifter och de kan variera stort.

Paret Vanja och Ronny Olofsson har sin bas på Smissarve Gård och här har det fötts upp nio blivande miljonärer hittills som till exempel Super Light, Power och Rite on Track.

Behöver minst det dubbla

Ronny och Vanja Olofsson har räknat ut att de behöver sälja varje häst för runt 100 000 kronor, om de haft en fölavgift på 15 000 kronor.

– Har fölavgiften varit 100 000 kronor måste du få minst 200 000 kronor betalt för att verksamheten ska gå runt.

För Ronny och Vanja Olofsson har det gått bra och de har kunnat sälja för produktionskostnaden. Då är det också lättare att begära 150 000 kronor för en häst.

– Heter du Kalle Svensson och ingen vet vem du är, då är det svårt. Då kanske du bara kan få 20 000 kronor, även om du lagt ut lika mycket pengar.

Om man använder en dyrare hingst till sitt sto, får man bättre betalt för avkomman då?

– Nej, så är det inte. Det är i stället större risk att du går back på den affären, om du inte är en erkänd och duktig uppfödare. Eller om mamman/stoet är bra, säger Ronny Olofsson.

– Har du ett sto som ingen tror på, kvittar det vilken hingst du betäcker med. Men har du en mamma med bra stam, som lämnat fina avkommor och som förhoppningsvis har tävlat själv, då är det lättare att få bättre betalt och få det att gå runt.

Ronny och Vanja Olofsson säljer ofta sina hästar via auktion. Här från Kriterieauktionen 2018 där Ronny visar en hingst efter From Above för travtränare Peter Untersteiner, och senare klubbades för 150 000 kronor till annan köpare.

Ronny och Vanja Olofsson har mött många uppfödare som blivit besvikna och som sålt och gått minus för att mamman varit för svag.

– Det är mamman som är den viktiga när du ska sälja. Det kostar så mycket att plocka fram ett bra sto, först uppfödningskostnader, sen tränaravgifter på 12 000-15 000 kronor i månaden.

Uppfödarpremier viktig bonus

Ronny och Vanja Olofsson konstaterar att de varit lyckligt lottade under åren. De har fött upp hästar som varit hållbara och kommit till start.

– Och det är tack vare generna från mammorna. För oss är det mer spännande att köpa en häst om syskonen kommit till start.

Men även Ronny och Vanja Olofsson sålt hästar där köpesumman inte kommit i närheten av vad hästarna har kostat att ta fram:

– Ibland har vi sålt för 50 000 kronor och det har varit okej. Den har kommit till en bra tränare och inom travsporten har vi en otroligt bra bonus via uppfödarpremierna. De är A och O för att vi uppfödare ska överleva.

Fakta: Vanja och Ronny Olofsson

Bor: Smissarve Gård, Gotland.

Driver: Travhästuppfödning sedan 35 år tillbaka.

Uppfödda hästar: 243 registrerade varmblod. 162 har startat och vunnit pengar, 10 är 1- eller 2-åringar.

Fyra vinstrikaste: Super Light, 11,5 mkr, Power 9,4 mkr, Rite on Track 4,2 mkr, Good As Dollar, 2 mkr.

Övriga miljonärer: Black Canter, Dellvann, Smiss and Kos, Up to Me och Rite Key. Uppgifter per den 26 maj 2021.

Uppfödarpremier

Varje år betalas det ut cirka 75 miljoner kronor i uppfödarpremier till svenskfödda travhästar.

Det här gäller för uppfödarpremier sedan 2017:

Varmblod

Beroende på ålder får uppfödaren mellan 10 och 20 procent i uppfödarpremier fram tills hästen blir 8 år.

Från 8 år och äldre delas uppfödarpremier enbart ut i STL-lopp (tidigare V75-/rikstotolopp) och grupp 1-lopp i Sverige.

För 2-åriga hästar i premielopp utgår 20 procent.

Kallblod

För 3–5-åriga hästar utgår 20 procent i uppfödarpremier.

För 6–10-åriga hästar utgår 10 procent.

För 11-åriga och äldre utgår 10 procent i uppfödarpremier, men endast i STL-lopp i Sverige.

För 2-åriga hästari premielopp utgår 20 procent.

I kvalbonus gällande från kullen född 2014 får hästägaren 10 000 kronor och uppfödaren 2 000 kronor.

Källa: Svensk Travsport