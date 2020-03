Satsar stort på små hästar

För 30 år sedan fick Angelica Lauth sin första shetlandsponny. Nu har hon 35 stycken och antalet fortsätter öka.

Lundstorps Ghostman, till vardags Spöket, travar på framför vagnen och den stora grå manen står som en sky runt honom. Han är fyra år och något så ovanligt som en mix mellan två skimmelfärger: avblekbar och konstant. Det innebär att han kommer att blekna och bli alldeles vit så småningom, men att det kommer att ta lång tid.

För Lundstorps stuteri är han en värdefull tillgång och en produkt av en lång och målmedveten avel.

På gården, som drivs av Angelica Lauth och hennes man, finns i dag 35 shetlandsponnyer. Varje år tar hon mellan fem och åtta föl som sparas antingen för avel eller för att arbetas, köras in och senare säljas.

– Jag säljer inga föl utan sparar alla så jag vet vad det blir av dem först, berättar hon.

Färgglatt i hagen där ponnyerna går på lösdrift året om.

Omkring 25 shetlandsponnyer lämnar Lundstorps stuteri årligen och verksamheten växer varje år. Angelica Lauth är anställd i makens aktiebolag och arbetar som miljökonsult, men har mer och mer växlat över till hästverksamheten.

– Det finns ett stort sug efter arbetade och inkörda ponnyer, och därför har jag börjat köpa in även andra ponnyer än shetlandsponnyer, berättar hon och pekar på de två D-ponnyerna som hon nyligen plockat hem från Irland.

– De ska arbetas och utbildas så att de passar för den svenska marknaden.

Det är färgen som intresserar henne mest, alla de upptänkliga färger som shetlandsponnyn har.

– Jag vill inte ha en enhetlig massa av hästar med samma färg, som jag måste ta till chipläsaren för att kunna skilja åt. Jag vill kunna sitta i köksfönstret och se ut i hagen vilken ponny som är vilken, att varje individ är unik. Därför lägger jag extra krut på att i min avel värna om färger, vilket i mitt tycke är lika viktigt som mentalitet och funktion.

Förutom egen avel bedrivs även hingststation på stuteriet sommartid.

Både konstant och avblekbar skimmel. Med sin ovanliga färg är Spöket en produkt av lång och målmedveten avel.

Angelica Lauth lägger mycket tid och energi på utställningar och premieringar och är aktiv inom rasföreningen. Intresset för hästarnas färger gör ofta att Lundstorps ponnyer sticker ut och väger upp mycket av det svarta, som annars är en dominerande färg inom rasen.

Även om hon sparar en del av fölen för egen avel köper hon in en hel del också. Hingstföl är billiga i inköp och Angelica Lauth köper in så många hon kan hitta. Fölen kast­reras, och när de blivit omkring tre år körs de in innan de säljs vidare.

– Det är mycket mer ekonomiskt att behålla och arbeta med hästarna än att sälja outbildade föl, berättar Angelica Lauth.

D-ponnyerna kom nyligen hem från Irland. De är en av pusselbitarna som gör att Angelica Lauth kan växla upp sin verksamhet.

Hon och hennes make tog över gården utanför Karlstad för några år sedan och i samband med det började satsningen mot att åtminstone delvis leva på hästverksamheten. Därför har de satsat på en rationell drift med så låga omkostnader som möjligt. Ponnyerna går, med några få undantag, ute året om men har tillgång till ligghallar som mockas med traktor. Hästarna får sitt grovfoder i rundbal som pro­ducerats på gården, och till dem som behöver tillskott av havre köps den in från granngården.

Ponnyerna går i grupper uppdelade på ålder och kön, och hagarna städas ofta för att hålla parasittrycket nere och för en god hästmiljö. Alla ponnyer hanteras dagligen på ett eller annat sätt för att de inte ska tappa vanan vid människor – det är Angelica Lauth mycket noga med.

– Alla kommer väl ihåg den envisa shetlandsponnyn från barndomen, säger hon och skrattar.

Shetlandsponny

• Shetlandsponnyn här­stammar från Shetlands­öarna som ligger utanför Skottland, just där Atlanten och Nordsjön möts.

Till att börja med användes de som gruvhästar, men numera är de främst populära som barnhästar.

• Rasens ursprung är okänt. Fram till 1800-talet var stammen fri från inblandning av annat blod, men genom åren har norsk fjordhäst, mustang, arabiskt fullblod och islandshäst blandats in allteftersom aveln tagit fart.

• Förutom några enstaka exemplar började shetlandsponnyer importeras till Sverige först under slutet av 1940-talet.

• Shetlandsponnyn är en av världens minsta hästraser och får, enligt den officiella rasstandarden, inte bli högre än 107 centimeter i mankhöjd vid fyra år eller äldre. De hästar som inte blir högre än 86 centimeter i mankhöjd klassas som minishetlandsponnyer.

Lundstorps Stuteri

Drivs av Angelica Lauth.

Verksamhet: Avel, hingststation och hästhandel.

Antal hästar: 35 shetlandsponnyer, en stor häst och ett antal D-ponnyer.

Areal: 50 hektar varav 30 hektar åker och 20 hektar skog.