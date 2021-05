Ny bandmask upptäckt i Sverige

P. mamillana är en ny art av bandmask i Sverige. Segmenten utsöndras intakta och går därför att se med blotta ögat. Den vanliga arten, A. perfoliata utsöndrar segment som löses upp på vägen. Det är endast mikroskopiskt små fria ägg som kommer ut och de syns inte med blotta ögat.

När veterinär Pia Svedberg vid laboratoriet Vidilab i Enköping fick ett samtal från en hästägare som undrade vad det var för vita maskar hon hittat i hästbajset kunde hon inte riktigt svara på frågan först.

– Efter att ha analyserat provet kunde vi konstatera att det var en ny art av bandmask, Paranoplocephala mamillana, en mask som vi tidigare inte haft i Sverige. Förmågan hos denna nya art att orsaka sjukdom anses vara försumbar, säger Pia Svedberg.

Finns i flera europeiska länder

Alla tre hästar som Vidilab konstaterat vara infekterade med den nya varianten var friserhästar, två av dem var importerade från Holland, den tredje kom från Danmark.

– Att hästarna var av samma ras kan vara en ren tillfällighet. Denna variant av bandmask finns i flera europeiska länder så det är inte konstigt att importerade hästar bär på den, säger Pia Svedberg.

Den som hittar bandmask och vill skicka in den för analys måste först avlägsna all träck. Lägg maskarna eller masken i en egen plastpåse med lite vatten och skicka in den tillsammans med träcket i en separat påse. Bandmaskarna löses upp om de ligger tillsammans med träck.

Pia Svedberg, veterinär Vidilab.

Fakta: Bandmask hos häst

Det finns tre varianter av bandmask som kan infektera häst; Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna samt Paranoplocephala mamillana. I Sverige har vi tidigare endast haft A. perfoliata, som är den mellanstora varianten.

I skrivande stund har P. mamillana, som är den minsta bandmasken, konstaterats hos tre hästar i tre olika stall i Sverige.