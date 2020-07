Det köps och säljs många hästar just nu. Det finns till och med fler nya hästägare än hundägare. Men för dressyrryttarna är det svårt att hitta en ny tävlingskamrat.

Hemmajobbarna passar på att förverkliga drömmen om ett eget husdjur i pandemitider. Många familjer har köpt hund, men än fler har köpt häst i vår och sommar.

– Det är full fart på hästförsäljningsfronten. Jag har sålt ett sex dygn gammalt föl och en tvååring väldigt smidigt, snabbt och till väldigt bra priser. Så folk verkar köpa hästar när de inte kan åka på utlandssemester, säger Anna Ozén som äger Bergshyttas Häst & Semin i Krylbo.

Anna Ozén, Bergshyttas Häst & Semin i Krylbo.

Enkelt att sälja

Ett av de största försäkringsbolagen har registrerat fler nya hästförsäkringar än hundförsäkringar. I vår har Agria Djurförsäkring registrerat 19 procent fler nya hästförsäkringar än förra året, medan motsvarande siffra för hundförsäkringar är 17 procent.

Det är med andra ord enkelt att sälja häst just nu.

– Vi kan konstatera att det under våren och i dagsläget görs många hästaffärer och att det ser väldigt positivt ut. Det handlar till exempel om att många väljer att byta häst eller ponny mitt under tävlingssäsongen, i stället för att som i vanliga fall vänta med bytet till hösten. Det kan vara en effekt av covid-19 och inställda tävlingar att man vill använda tiden till att ”rida in sig” på den nya hästen, säger Pernilla Melander på Agria Djurförsäkring.

Enligt Pernilla Melander vid Agria Djurförsäkring har det registrerats 19 procent fler nya hästförsäkringar i år jämfört med året innan.

Det finns troligen utrymme för fler hästaffärer. Trots att många hästköp har genomförts i vår finns det ryttare som har svårt att hitta hästen de söker. Det gäller framför allt dressyrryttare som vill ha en häst som klarar att gå medelsvåra klasser:

– Om du som uppfödare inte rider själv behöver du investera över 100 000 kronor per år och häst i utbildning. Då är det inte lätt att sälja den för 200 000 kronor, säger uppfödaren Tobias Hansson, som driver Västra Hoby stuteri.

Tobias Hansson, här tillsammans med Jeanna Högberg och hästen Mr Grey VH när ekipaget vann Breeders Trophy för 4-åriga dressyrhästar.

För få dressyrhästar

Bristen på hästar gäller inte bara i Sverige utan i Europa som helhet. Förklaringen är ganska enkel. Finanskrisen i slutet av 00-talet drabbade hästaveln hårt. Färre ston betäcktes och för den svenska halvblodsuppfödningen blev tappet stort.

– Det är inte så konstigt att det finns få hästar att köpa. Hästarna blir givetvis dyrare när det råder brist och efterfrågan är stor, säger Emma Thorén Hellsten, som är avelsledare på Swedish Warmblood Association, SWB.

Emma Thorén Hellsten, SWB.

Lägst antal registrerade föl hade SWB 2014, då endast 1 941 hopp- och dressyrföl registrerades – en minskning med 40 procent jämfört med 2007. De hästar som föddes 2012-2014 är sex till åtta år nu och många letar hästar i just den åldern.

– Årskullarna är små och andelen dressyrhästar är liten, cirka 35 procent av fölen är efter en dressyrhingst. Av dessa är det kanske hälften som har förutsättningar att tävla upp till medelsvår. Enligt försäkringsbolagens statistik försvinner dessutom cirka sex procent av hästarna varje år av olika skäl som till exempel skada eller sjukdom, säger Emma Thorén Hellsten.

Fler hästförsäkringar

Försäkringsbolaget Agria har registrerat en ökning av djurförsäkringar under våren. Antalet hästförsäkringar har ökat med 19 procent jämfört med förra året.

Ökningen för hundförsäkringar är 17 procent, samma siffra för kattförsäkringar är 14 procent.

Smådjursförsäkringar som till exempel kanin, marsvin, hamster, fågel och råtta ökade med 30 procent.